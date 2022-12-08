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  • AKP'li Belediyeden Hiranur Vakfı'na özel hizmet. 6 yaşındaki çocuğun istismara uğradığı Hiranur Vakfı’nın reklamını yapm

AKP'li Belediyeden Hiranur Vakfı'na özel hizmet. 6 yaşındaki çocuğun istismara uğradığı Hiranur Vakfı’nın reklamını yapmışlar

AKP'li Sancaktepe Belediyesi, 6 yaşındaki çocuğun istismara uğradığı İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın pankartını açarak reklam yaptı. O pankart sosyal medyada gündem olurken, tepki topladı. 

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 15:29
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Hiranur Vakfı’nın kurucusu 6 yaşında kızını 'evlendirmişti'. AKP'li Sancaktepe Belediyesi Hiranur Vakfı'nın reklamını yaptı

AKP'li Belediyeden Hiranur Vakfı'na özel hizmet. 6 yaşındaki çocuğun istismara uğradığı Hiranur Vakfı’nın reklamını yapmışlar
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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusunun 6 yaşındaki kızı ile 29 yaşında bir adamla evlendirmesi skandalı tartışmaları sürüyor.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirildiği’ ve çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. 

6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar skandalının ardından AKP'li Sancaktepe Belediyesi'nin Hiranur Vakfı’na özel astığı pankart sosyal medyada gündem oldu. 

Daha önce de AKP'li Ataşehir İlçe Başkanı İsmail Erdem’in 6 yaşındaki çocuğun istismarına uğradığı İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

AKP'li Sancaktepe Belediyesi, 6 yaşındaki çocuğun istismara uğradığı İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın pankartını astı.

Belediyenin astığı pankartın üzerinde "Hiranur Vakfına Gider" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada gündem olan fotoğraf şöyle: 

 

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FG
8.12.2022 16:15
6 Yaşında çocuğa tecavüzü savunan ve onlara destek olan bir derneğe yardım edenlere de lanet olsun.  
 
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