AKP'li Belediyeden Hiranur Vakfı'na özel hizmet. 6 yaşındaki çocuğun istismara uğradığı Hiranur Vakfı’nın reklamını yapmışlar

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusunun 6 yaşındaki kızı ile 29 yaşında bir adamla evlendirmesi skandalı tartışmaları sürüyor.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirildiği’ ve çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı.

6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar skandalının ardından AKP'li Sancaktepe Belediyesi'nin Hiranur Vakfı’na özel astığı pankart sosyal medyada gündem oldu.

Daha önce de AKP'li Ataşehir İlçe Başkanı İsmail Erdem’in 6 yaşındaki çocuğun istismarına uğradığı İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

AKP'li Sancaktepe Belediyesi, 6 yaşındaki çocuğun istismara uğradığı İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın pankartını astı.

Belediyenin astığı pankartın üzerinde "Hiranur Vakfına Gider" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada gündem olan fotoğraf şöyle: