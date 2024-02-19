Hırsıza kilit olmaz atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Hırsıza kilit olmaz atasözünün anlamı nedir?
Hırsıza kilit olmaz atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Hırsıza kilit olmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Hırsızlık yapacak kişi; baca, kapı, kilit dinlemez ve onlardan geçmenin yollarını araştırıp bularak aşar ve içeri girer.

Evine ya da iş yerine hırsız girmesin diye kişinin aldığı önlemler hiçbir işe yaramaz, yalnızca caydırıcılık sağlar.

Bir yolunu mutlaka bulup içeriye girmektedir. Aynı şekilde kafasına kötülük yapmayı koymuş kişinin engellenmesi ve durdurulması da zor olacaktır.

HIRSIZA KİLİT OLMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Hırsıza kilit olmaz, sen istersen evde elinde tüfekle bekle."

Son Haberler
Afganistan'da çığ: 25 kişi öldü Dünya
Afganistan'da çığ: 25 kişi öldü
Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü Gündem
Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Yılmaz Özdil'i ilk defa ağlarken göreceksiniz. Terörün nasıl bitirileceğini açıkladı Gündem
Yılmaz Özdil'i ilk defa ağlarken göreceksiniz. Terörün nasıl bitirileceğini açıkladı
15 seçmenli köyde muhtarın tek rakibi kendisi. Köyün en genci 60 en yaşlısı 80 yaşında Gündem
15 seçmenli köyde muhtarın tek rakibi kendisi. Köyün en genci 60 en yaşlısı 80 yaşında
Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku uçuşa geçti Ekonomi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku uçuşa geçti
Park yeri kavgası pompalı tüfekle bitti Gündem
Park yeri kavgası pompalı tüfekle bitti
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’le görüşme sonrası Lütfü Savaş’tan ilk açıklama Gündem
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’le görüşme sonrası Lütfü Savaş’tan ilk açıklama