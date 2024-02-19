Hırsıza kilit olmaz atasözünün anlamı nedir?

Hırsıza kilit olmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Hırsızlık yapacak kişi; baca, kapı, kilit dinlemez ve onlardan geçmenin yollarını araştırıp bularak aşar ve içeri girer.

Evine ya da iş yerine hırsız girmesin diye kişinin aldığı önlemler hiçbir işe yaramaz, yalnızca caydırıcılık sağlar.

Bir yolunu mutlaka bulup içeriye girmektedir. Aynı şekilde kafasına kötülük yapmayı koymuş kişinin engellenmesi ve durdurulması da zor olacaktır.

HIRSIZA KİLİT OLMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Hırsıza kilit olmaz, sen istersen evde elinde tüfekle bekle."