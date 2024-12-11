Hırsızlar 2 villayı soyup soğana çevirdi

Kaynak: İHA

Elazığ'ın Hankendi Mahallesi'nde yer alan iki villa, kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. Hızlarını alamayan hırsızların, musluk başlıkları ile söktükleri kombiyi de çaldıkları belirlendi.

Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı Elazığ’ın Hankendi Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği belirlenemeyen hırsızlar, girdikleri iki villayı soydu. Hırsızlık yapmakla yetinmeyen zanlılar, evi de harabeye çevirdi.

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Olay, ev sahiplerinden Hasan Bilge'nin iş çıkışı evine dönmesiyle ortaya çıktı. Evine geldiğinde büyük bir şok yaşayan Bilge, karşılaştığı manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Bilge, ilk şoku atlatmasının ardından durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

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"TÜM EŞYALAR ZARAR GÖRMÜŞ"

Hasan Bilge, olayın ardından yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, “Evimize hırsızlar girmiş ve evimizi talan etmişler. Tüm eşyalara zarar vermişler. Kombi, televizyon ve mutfak eşyalarını götürmüşler. Daha kötüsü, oturma gruplarından buzdolabına kadar her şeyi tahrip etmişler" dedi.

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Bilge "Kanepeler teker teker kesilmiş. Böyle bir vicdansızlık olamaz. Bu kadarını asla beklemiyordum. Muslukların başlıklarına kadar sökmüşler. Şok içerisindeyim” diye konuştu.

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Hasan Bilge, hırsızların sadece kendi evine değil, yan komşusunun evine de zarar verdiklerini de sözlerine ekledi. Güvenlik güçleri olayı gerçekleştiren hırsızların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

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