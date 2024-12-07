Hırsızlar çaldıkları aracı sahibine sattı. Emniyet alarma geçti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Balıkesir'in Erdek ilçesinde hırsızlar çaldıkları araç için sahibinden 1 milyon TL fidye istedi. Hırsızlara 1 milyon lirayı vererek aracını geri alan kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine polis alarma geçti. 4 şüpheli polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

30 Ağustos 2024 tarihinde, Erdek'te bir araç çalındı. Hırsızlar, araç sahibine 31 Ağustos 2024 günü ulaşarak, aracı parçalamadan teslim etmek için 1 milyon TL fidye talep etti. Araç sahibi, Bursa'da şüphelilere parayı elden teslim ederek aracını geri aldı.

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Olayın ardından Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı bir soruşturma yürütüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin izine Bursa ve Gaziantep'te ulaşıldı.

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3 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, Bursa'da 4, Gaziantep'te ise 1 olmak üzere toplam 5 şüpheli tespit edildi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan şüpheliler, 4 Aralık'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşları dolandırıcılık ve fidye taleplerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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