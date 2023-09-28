Hırsızlar film çeker gibi Şampiyonlar Ligi soygunu yaptı

İspanya'nın Sevilla takımına oynayan futbolcu Sergio Ramos'un maçta olduğu sırada, Sevilya kentindeki çiftlik evi soyuldu.

KAYNAK: AA
Hırsızlar film çeker gibi Şampiyonlar Ligi soygunu yaptı

İspanya basınının polis kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Sevilya'nın Bollullos de la Mitacion ilçesinde "La Alegria" adlı bölgede bir çiftlik evi olan Ramos'un, 20 Eylül'de soyulduğu belirtildi.

Olay anında Ramos'un, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynanan Sevilla-Lens maçı için stadyumda olduğu, eşi Pilar Rubio'nun da işinden dolayı kent dışında bulunduğu kaydedildi.

ramos1.jpgSoygunun gerçekleştiği sırada evde olan Ramos-Rubio çiftinin 4 çocuğu ile bakıcının herhangi bir zarar görmediği, hırsızların evdeki saat, mücevher gibi bazı değerleri eşyaları aldığı ifade edildi.

Polisin, olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Daha önce de evi soyulmuştu

Ramos'un 2012 yılında da Madrid'deki evi soyulmuştu.

İspanya'da geçtiğimiz yıllarda Casemiro, Lucas Vazquez, Ezequiel Garay, Jordi Alba, Gerard Pique, Arthur Melo, Karim Benzema, Isco, Alvaro Morata gibi çok sayıda futbolcunun evlerinde hırsızlık olayı yaşanmıştı.

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