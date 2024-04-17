Hırsızları taktıkları kask yakalattı

Hırsızlık olayı İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde 3 gün önce saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Bir lokantada motosikletli kurye olarak çalışan G.M.(24) ve E.K.(21), üzerinde kontak anahtarı bulunan çalışır haldeki motosikleti fark edince çalmaya karar verdi.

G.M. motosiklete binip arkadaşı ile birlikte alıp kaçtı. Motosiklet sahibi polise şikayette bulundu.

Polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde motosiklete binerek alıp götüren G.M.'nin taktığı kask üzerinde yoğunlaştı. Samsun'da bulunan motosikletli kuryeler üzerinde kask araştırması yapan polis, G.M. ve E.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Çalıntı motosiklet ise şüpheli şahısların satmak için sakladıkları evin bahçesinde ele geçirildi. Motosiklet, polis tarafından sahibine teslim edildi.

Yapılan araştırmada G.M.'nin "hırsızlık ve kasten yaralama" suçları başta olmak üzere 12 suç kaydının bulunduğu, G.M.'nin ise "hırsızlık ve çocuğun cinsel istismarı" suçları başta olmak üzere 6 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Polisteki sorguları tamamlanan G.M. ve E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.