Hırsızları taktıkları kask yakalattı

Kaynak: İHA
Hırsızları taktıkları kask yakalattı
Samsun'da polis, motosiklet çalan 2 zanlıyı taktıkları kask sayesinde yakaladı.

Hırsızlık olayı İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde 3 gün önce saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Bir lokantada motosikletli kurye olarak çalışan G.M.(24) ve E.K.(21), üzerinde kontak anahtarı bulunan çalışır haldeki motosikleti fark edince çalmaya karar verdi.

G.M. motosiklete binip arkadaşı ile birlikte alıp kaçtı. Motosiklet sahibi polise şikayette bulundu.
Polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde motosiklete binerek alıp götüren G.M.'nin taktığı kask üzerinde yoğunlaştı. Samsun'da bulunan motosikletli kuryeler üzerinde kask araştırması yapan polis, G.M. ve E.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Çalıntı motosiklet ise şüpheli şahısların satmak için sakladıkları evin bahçesinde ele geçirildi. Motosiklet, polis tarafından sahibine teslim edildi.

Yapılan araştırmada G.M.'nin "hırsızlık ve kasten yaralama" suçları başta olmak üzere 12 suç kaydının bulunduğu, G.M.'nin ise "hırsızlık ve çocuğun cinsel istismarı" suçları başta olmak üzere 6 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Polisteki sorguları tamamlanan G.M. ve E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

aw184202-01.jpg

aw184202-02.jpg

aw184202-03.jpg

aw184202-04.jpg

aw184202-05.jpg

Son Haberler
Mamasıyla birlikte salatalık yiyen kedi görenleri şaşırttı Video
Mamasıyla birlikte salatalık yiyen kedi görenleri şaşırttı
İsrail’in jet saldırısında 13 Filistinli hayatını kaybetti Dünya
İsrail’in jet saldırısında 13 Filistinli hayatını kaybetti
Hafta 4 gün çalışma Türkiye'de de başladı. İşte 3 gün tatilin olduğu sektörler Ekonomi
Hafta 4 gün çalışma Türkiye'de de başladı. İşte 3 gün tatilin olduğu sektörler
Şeker hastalarına müjde. Kan şekerini düzeltiyor Sağlık
Şeker hastalarına müjde. Kan şekerini düzeltiyor
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı Yerel Haberler
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı
Çalışırken Mola Vermek Neden Önemli? Yaşam
Çalışırken Mola Vermek Neden Önemli?
Banyoya giren bakıcı çığlığı bastı Gündem
Banyoya giren bakıcı çığlığı bastı