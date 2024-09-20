Hırsızların hedefi bu sefer fındık oldu 'Tam tamına 76 kilo...'

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hırsızların hedefi bu sefer fındık oldu 'Tam tamına 76 kilo...'

Samsun'da bir binanın merdiven boşluğunda 2 çuvaldaki 76 kilo fındığı çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir binanın merdiven boşluğunda 2 çuvaldaki 76 kilo fındığı çalan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, 8 Eylül'de Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şeyh Zeynettin Caddesi'nde meydana geldi. Abdülsamet O. (22) ve Murat B. (28) bir binanın merdiven boşluğundaki 76 kilo ağırlığındaki 2 çuval fındığı çalıp, kaçtı. Fındık sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli Abdülsamet O.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyette 9 suç kaydı bulunan Murat B.'nin ise Tokat'ta başka bir suçtan gözaltına alındığı, ifadesinin sürdüğü öğrenildi.

Hırsızların hedefi bu sefer fındık oldu 'Tam tamına 76 kilo...'

Hırsızların hedefi bu sefer fındık oldu 'Tam tamına 76 kilo...'

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