Hırsızların hedefi bu sefer fındık oldu 'Tam tamına 76 kilo...'

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir binanın merdiven boşluğunda 2 çuvaldaki 76 kilo fındığı çalan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, 8 Eylül'de Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şeyh Zeynettin Caddesi'nde meydana geldi. Abdülsamet O. (22) ve Murat B. (28) bir binanın merdiven boşluğundaki 76 kilo ağırlığındaki 2 çuval fındığı çalıp, kaçtı. Fındık sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli Abdülsamet O.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyette 9 suç kaydı bulunan Murat B.'nin ise Tokat'ta başka bir suçtan gözaltına alındığı, ifadesinin sürdüğü öğrenildi.