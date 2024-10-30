Hırsızlık anı kameralara yansıdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hırsızlık anı kameralara yansıdı

Adana'da bir markete müşteri gibi giren hırsız, 1'er litrelik 2 şişe ayçiçek yağını pantolonunun içerisine sokup çaldı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı İboosman Caddesindeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, bisikletle markete gelen kimliği belirsiz şahıs, ayçiçek yağlarının satıldığı reyonda 80 TL'den satılan 1'er litrelik 2 şişe Ayçiçek yağını kaşla göz arasında pantolonunun içerisine soktu. Bir süre etrafta gezinen şahıs daha sonra hiçbir şey olmamış gibi marketten çıktı ve bisikletine binerek uzaklaştı.

aycicek-yagi-4.jpg

SAYIM YAPARKEN FARK EDİLDİ

Gün sonu sayım yapılırken yağların eksik olduğunu fark eden çalışanlar güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikleri sırada yağların çalındığını fark etti. Market sahibi ise şikayetçi olmadı.

aycicek-yagi-1.jpg

İhlas Haber Ajansı'na konuşan market sahibi Sedat Karakaya, "Adam gelip Ayçiçek yağlarını pantolonun içerisine koyuyor. Son zamanlarda bu tarz hırsızlık olayları artarak yaşanmaya başladı. Daha öncesinde de yine hırsızlık olmuştu ve polise şikayette bulunmuştuk. Genelde diş macunu, şampuan, kaşar peyniri ve Ayçiçek yağı hırsızlığı oluyor" diye konuştu.

aycicek-yagi-5.jpg​​​​​​​

"BU DURUMA ÇÖZÜM BULUNMALI"

Geçen hafta da bir kişinin Antep fıstığı çaldığını söyleyen Karakaya, "Bu hırsızlar ürünleri çalıp başka yerde satıyorlar. Kendileri kullanmıyor. Yakaladığımız, polise teslim ettiğimiz hırsızlarda oldu. Yakaladığımızda pişman olduğunu söylüyor ama çözüm bulamıyoruz. Bir yağ, kaşar peyniri çok pahalı değil ama polislerin bu işe el atması gerekiyor. Şahıslar bunu meslek haline getirmiş durumdalar" ifadelerini kullandı.​​​​​​​

Son Haberler
Su altında korkunç anlar! Ölü sandığı balığa dokundu ölümden döndü
Su altında korkunç anlar! Ölü sandığı balığa dokundu ölümden döndü
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu
Tarihi yapı zincir bir kahveciye kiralandı
Tarihi yapı zincir bir kahveciye kiralandı
Uluslararası taşımacılık sektörü, ABD başkanlık seçimlerine kitlendi
Uluslararası taşımacılık sektörü, ABD başkanlık seçimlerine kitlendi
Kızgın boğa ortalığı birbirine kattı
Kızgın boğa ortalığı birbirine kattı