Hırvatistan ekonomisinde umutlar yeşerdi

Hırvatistan’da ekonomik göstergelerde dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor. Yapılan ön tahminlere göre, Aralık 2024’te ülkenin ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayındaki 1.2 milyar Euro’dan 1.1 milyar Euro’ya geriledi. Bu veri, ülke ekonomisinin küresel ve bölgesel dinamiklere uyum sağlama çabalarının olumlu bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

2024 yılı genelinde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre %4,6 artış göstererek 23,9 milyar Euro’ya yükseldi. Bu artışın, AB ülkelerine yapılan satışlarda %0,4, AB dışı ülkelere ise %13,4 oranında artışla desteklendiği bildirildi. Öte yandan, ithalat rakamları daha hızlı bir büyüme kaydederek %5,4 artışla toplamda 41,8 milyar Euro’ya ulaştı. AB içindeki ithalat %7, AB dışındaki ithalat ise sadece %0,2 artış gösterdi. Ekonomistler, bu verilerin hem yerel hem de uluslararası piyasalarda Hırvatistan’ın ticari rekabet gücünü artırdığına işaret ettiğini belirtiyor.

Uzmanlar, bu gelişmenin sadece geçici bir iyileşme olmadığını, aynı zamanda ülke yönetiminin uyguladığı yapısal reformların ve vergi düzenlemelerinin olumlu etkisini ortaya koyduğunu ifade ediyor. Hükümet yetkilileri, ticaret açığının daralmasının yanı sıra, özellikle ihracatın çeşitlenmesi ve pazar genişlemesi yönündeki stratejik hamlelerin, ülkenin uzun vadeli ekonomik büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacağını vurguluyor. Ayrıca, altyapı yatırımları, dijitalleşme projeleri ve turizm sektöründeki artış gibi faktörlerin de ticaret dengesine olumlu katkı sağladığına dikkat çekildi.

Ayrıca, Hırvatistan ekonomisi, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen dış ticaretteki bu olumlu performansla, yatırımcıların ve uluslararası piyasa aktörlerinin ilgisini çekmeyi başarıyor. Yeni ticaret anlaşmaları ve AB içindeki yakın işbirlikleri, ülkenin ticari hacminin önümüzdeki dönemlerde daha da artmasına zemin hazırlayabilir. Ekonomik reformlar ve ihracat odaklı politikaların desteklenmesiyle, Hırvatistan’ın gelecekteki ticaret performansının, bölgesel rekabet gücünü artırması bekleniyor.