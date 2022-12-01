Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ile Belçika kozlarını paylaştı. Belçika adına kritik maç olan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla Belçika Dünya Kupası'na veda etti.
F Grubu'nda Fas ve Hırvatistan, Son 16'ya çıkan takımlar oldu.
Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ile Belçika kozlarını paylaştı. Belçika adına kritik maç olan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla Belçika Dünya Kupası'na veda etti.
F Grubu'nda Fas ve Hırvatistan, Son 16'ya çıkan takımlar oldu.
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