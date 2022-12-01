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Belçika Dünya Kupası'na veda etti

Dünya Kupası'nda Belçika ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 19:55
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Hırvatistan ile berabere kalan Belçika Dünya Kupası'na veda etti

Belçika Dünya Kupası'na veda etti
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Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ile Belçika kozlarını paylaştı. Belçika adına kritik maç olan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Belçika Dünya Kupası'na veda etti.

F Grubu'nda Fas ve Hırvatistan, Son 16'ya çıkan takımlar oldu.

 

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