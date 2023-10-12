Hırvatistan Türkiye maçı öncesi Nazi alarmı. Stada Hırvat bayrağı alınmayacak

Hırvatistan Polisi, Milli Takımımız ile bu akşam oynanacak maç öncesi Ustaşa bayrağı açılmaması için kırmızı alarma geçti.

Hırvatistan Türkiye maçı öncesi Nazi alarmı. Stada Hırvat bayrağı alınmayacak

A Milli Takımımızın EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında bu akşam deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacağı kritik maç öncesi gözler Hırvat Polisi'ne çevrildi.

Hırvatistan'da A Milli Takımımız ile oynanacak maç öncesi 'Gamalı Haç' alarmı verildi.
Önceki maçlarda Ustaşa bayrağı açılması nedeniyle UEFA, Hırvatistan Futbol Federasyonu'na inceleme başlatmış ve yeni önlemler almıştı.

Bu incelemelerin sonunda Ustaşa bayrağının bir kez daha açılması durumunda ağır cezalar verileceği açıklandı.
Türkiye maçı öncesi konuşan Hırvatistan Futbol Federasyonu Güvenlik Şef Jurica Jurcevic, "Durumun farkındayız ve güvenlikler görevlileri ile polisler ittifak halinde çalışacaklar. Bu sadece futbol federasyonun değil tüm Hırvatistan'ın bir sınavı. Bir toplum olarak ilerleyip ilerlemediğimizi ve bunları geride bırakıp bırakmadığımızı görelim." açıklamasında bulundu.
"ÇİFT KONTROL OLACAK"
Jurcevic kritik maçla ilgili şöyle konuştu: 3 kişi yüzünden 13 bin kişiye çile çektirmek istemiyoruz. Bu yüzden stadyum önünde bir taraftar bölgesi oluşturduk ve burayı saat 12'den itibaren açmış olacağız. Çok fazla içerik olacak. Konser var, yiyecek içecek alanları var. Çift kontrol olacak. İlk kapıda bilet kontrolü olacak ve ardından fiziki kontrol uygulayacağız.

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HIRVATİSTAN BAYRAĞI DA YASAKLANDI
Jurcevic, "Stadyuma Hırvatistan bayraklarını alamayacağız" derken "İki nedenden ötürü olmayacak. Birincisi stadyum küçük ve büyük bayraklar olursa sahayı göremezsiniz. Diğer ise teknik. Bir Hırvatistan bayrağı alabiliriz, Ustaşa'nın kısaltması NDH yazabilir, gamalı haç çizebilir ve sonra kaldırabiliriz. Amacımız baskı değil, insanların keyif almak için geldikleri yerlerde onların keyfini kaçırmamaktır." ifadelerini kullandı.

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