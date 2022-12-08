Hırvatistan'ın AB'nin Schengen Bölgesi'ne katılması onaylandı

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı, Avrupa'nın kimlik kontrolü yapılmadan seyahat edilen Schengen Bölgesini oluşturan ülkeler grubuna Hırvatistan'ın katılması için yeşil ışık yakıldığını duyurdu.

Karar, Brüksel'deki AB içişleri bakanları toplantısında alındı.

Bazı üye ülkelerin veto kartı gösterdikleri Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e girip girmemesi hakkında ilk etapta bir açıklama yapılmadı.