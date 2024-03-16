Hisseler bir günde satıldı

Elektrikli teçhizat imalatında transformatör ve anahtarlama ürünleri üretiminde lider yerli sanayi kuruluşu Astor, geçtiğimiz yıl 12.5 liradan halka açılmıştı.

Astor, daha önce açıkladığı satışı dün gerçekleştiğini duyurdu.

288 milyarlık hissenin yabancı bir isme gittiği belirtildi. Astor konuyla ilgili KAP’a açıklama yaptı.

KAP’a yapılan açıklamada, satışın 96.26 TL’den Türkiye dışında yerleşik uluslararası bir kurumsal yatırımcıya plasman yoluyla yapıldığı belirtildi.

Konu ile ilgili KAP açıklaması:

Astor Holding A.Ş. Astor Enerji A.Ş. de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yaklaşık %2,99 unu temsil eden 29.900.000 adet B Grubu payın satışını duyurmaktadır. İşlem, pay başına 96,26 TL den fiyatlandırılmış ve yaklaşık 2,88 milyar TL brüt hasılat elde edilmiştir.

Satış, ilgili yatırımcının doğrudan yaklaşımını takiben, Türkiye dışında yerleşik uluslararası bir kurumsal yatırımcıya plasman yoluyla gerçekleştirilmiştir. Takas işleminin Borsa İstanbul dışında 19 Mart 2024 tarihinde borsa dışı gerçekleşmesi beklenmektedir.