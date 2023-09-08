Hissesi 70 liradan 18 liraya düşen Şirketin Ortağına Manipülasyon cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), hissesi 70 liradan 18 liraya düşen İmaş Makine (IMASM) şirketi içeisinden 6 kişiye idari para cezası uyguladı.

Ancak ceza verilen isimler arasında İmaş şirketinin ortağı Özge İsen’inde bulunması dikkat çekti. SPK, şirket ortağı Özge İsen’e hem manipülasyondan hem de “Kurula iletilen belgede gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi” suçundan ceza verdi.

SPK’DAN CEZA YAĞDI

SPK, Özge Isen‘e gerçeğe aykırı belge suna suçundan 115 bin 567 lira idari para cezası verirken, manipülasyon suçundan da 25 milyon 835 bin lira ceza verdi.

Manipülasyon suçundan Handan Yıldırım’a 14 milyon 858 bin, Devrim Birsen’e14 milyon 858 bin, Alev Özavşar’a 8 milyon 902 bin, Berkan Özkan’a 3 milyon 945 bin ve Dilek Akçakale’ye 1 milyon 746 bin lira ceza verdi.