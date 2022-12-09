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Hizan SYDV personel alacak

Hizan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde sosyal yardım ve inceleme görevlisi ve büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 14 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 13:39
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Hizan SYDV personel alacak

Hizan SYDV personel alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Hizan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde sosyal yardım ve inceleme görevlisi ve büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 14 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Bilgisayar ve Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak

Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmaması

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak

Son 6 ay içerisinde vakıf sınırlarında ikamet ediyor olmak

Seyahat engeli bulunmamak

Sosyal iletişim becerisi gelişmiş

Öğrenmeye ve sürekli gelişime açık olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli aslı gibidir örneği

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)

Ayrıntılı ikametgah belgesi

Askerlik durum belgesi

En az B sınıfı ehliyet belgesi

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