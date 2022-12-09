﻿Hizan SYDV personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Hizan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde sosyal yardım ve inceleme görevlisi ve büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 14 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Bilgisayar ve Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak
Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmaması
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması
En az B sınıfı ehliyete sahip olmak
Son 6 ay içerisinde vakıf sınırlarında ikamet ediyor olmak
Seyahat engeli bulunmamak
Sosyal iletişim becerisi gelişmiş
Öğrenmeye ve sürekli gelişime açık olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli aslı gibidir örneği
Kimlik fotokopisi
Adli sicil kaydı
2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
Ayrıntılı ikametgah belgesi
Askerlik durum belgesi
En az B sınıfı ehliyet belgesi
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