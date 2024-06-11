Hizbullah İsrail savaş uçağını hedef aldığını açıkladı

Kaynak: AA
Hizbullah İsrail savaş uçağını hedef aldığını açıkladı

Hizbullah, Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçağına füze fırlatıldığını ve uçağın geri dönmek zorunda kaldığını duyurdu.

Hizbullah, İsrail’e ait uçağa gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, gece yarısı Lübnan hava sahasını ihlal eden düşman İsrail savaş uçağına karadan havaya füze fırlatıldığı belirtildi.

Söz konusu uçağın, zorunlu olarak geri döndüğü duyurulurken Hizbullah 6 Haziran günü, yine aynı füze tipiyle bir savaş uçağının hedef alındığını açıkladığı akıllara geldi.

kapak-102157.jpgHİZBULLAH’IN 2 MENSUBU DAHA ÖLDÜ

Hizbullah tarafından yapılan bir başka açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan’ın doğusuna gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda 2 Hizbullah mensubunun öldürüldüğü ifade edildi.

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