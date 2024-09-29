Hizbullah'ın bir komutanı daha öldürüldü

İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik operasyonları sürüyor.
Dün gerçekleştirilen hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürüldüğü bildirilmişti.
İsrail ordusu, devam eden saldırılarda Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Nabil Kavuk’un da öldürüldüğünü duyurdu.
NASRALLAH NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?
İsrail'in Lübnan'a yönelik bombardımanları devam ediyor. Başkent Beyrut'ta gerçekleştirilen son saldırıda, Hizbullah'ın ana karargahı hedef alındı.
İsrail medyası, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldüğüne dair haberler yayımlamaya başladı.
İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, Nasrallah'ın Beyrut'un güney banliyösündeki yeraltı karargahında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.
Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre, saldırıda 80 ton bomba kullanıldı.