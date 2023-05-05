Hizbullah’ın uzantısı ve AKP’nin ortağı HÜDA PAR’ın liderinin skandal videosu: Ey kürdistan artık bir sahibin var

Editör: Gülsüm Acıyan

Seçimlere sayılı günler kala çalışmalar, provokasyonlar, açıklamalar, mitingler art arda geliyor.

Gaffar Okkan’ı ve 5 polisi şehit eden terör örgütü Hizbullah’ın siyasi uzantısı HÜDA PAR Cumhur İttifakı’na dahil oldu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun, “Ey kürdistan artık sahibin var. Yükselt sesini. Kaldır şehadet parmağını.” sözleri tepki topladı.

İkinci Yüzyıl Gençliği tarafından hazırlandığı iddia edilen görüntülerde HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu şunları söylüyor:

Biz de zayıf düşürüldük, katledildik, hapse değdik, bölündük, parçalandık mustazaflar ümitsiz değil artık. Ey kürdistan artık sahibin var. Yükselt sesini. Kaldır şehadet parmağını. Tekbir Allahu Ekber.

Videonun devamında da Yapıcıoğlu’nun “14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde AKP listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız” açıklaması yer alıyor.

GAFFAR OKKAN VE 5 POLİSİ ŞEHİT EDEN HİZBULLAH’IN UZANTISI HÜDA PAR

Ali Gaffar Okkan Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevinde iken 24 Ocak 2001 günü saat 17:40 sıralarında makâmından Valilik Binası''na makam aracıyla seyir hâlinde iken, Sezâi Karakoç Bulvarı üzerinde Et Balık Kurumu ile Eflatun Park arasında, kimliği belirsiz kişilerce pusuya düşürülerek açılan ateş sonucu Ali Gaffar Okkan olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırıda polis memurları Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, Sabri Kün ve Atilla Durmuş da şehit düşmüştü.

HÜDA PAR Cumhur İttifakı’ndan bakanlık beklerken şehit Gaffar Okkan ile şehit koruma polislerinin kemikleri sızlıyor.

Gaffar Okkan ve 5 polisi şehit eden Hizbullah’ın uzantısı ve AKP’nin ortağı HÜDA PAR’IN liderinin skandal videosunu sosyal medya ortağa çıkardı