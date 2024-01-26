Hızla dünyaya yaklaşıyor. NASA olacakları açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Hızla dünyaya yaklaşıyor. NASA olacakları açıkladı
Bilim insanları tarafından tespit edilen yeni bir göktaşının hızla dünyaya yaklaştığı açıklandı. NASA’ya göre göktaşı Ay’dan daha yakın olacak.

27 Ocak’ta, 2024 BJ adlı bir asteroid, Dünya’ya, Ay’a olan ortalama uzaklığından daha yakın bir mesafeye gelecek.

Asteroid, gökbilimciler tarafından ilk kez 17 Ocak’ta tespit edildi. Uçak büyüklüğündeki bu asteroidin, Dünya’nın 354 bin kilometre yakınından geçeceği anı, Sanal Teleskop Projesi’nin canlı yayınında izlenebilecek.

NASA’ya göre göktaşı Türkiye saatiyle 20.30’da Dünya’ya en yakın noktasına ulaşacak. Bu mesafe, Dünya’nın Ay’a olan ortalama uzaklığından daha yakın olacak. Ancak, Sanal Teleskop Projesi’ne göre, 2024 BJ Dünya’ya “çok yakınlaşacak” olsa da, herhangi bir risk oluşturmayacak.

Bu durumun, gökbilimciler ve uzay araştırmalarının önemli bir parçası olarak yorumlandı. Bilim adamları tarafından yapılan açıklamalarda bu tür olayların, bilim insanlarının uzay hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olacağı belirtildi.

Bu nedenle, 2024 BJ’nin Dünya’ya yaklaşması, bilim dünyası için büyük bir ilgi konusu olarak görülüyor. Bu sayede bu göktaşını hakkında toplanacak bilgilerin gelecekteki uzay misyonları açısından son derece değerli olacağı da belirtildi.

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