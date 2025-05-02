Hızlı tren seferleri durduruldu! TCDD'den açıklama geldi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) İstanbul-Ankara seferini yapan hızlı tren elektrik kesintisi sebebiyle Kocaeli Yarımca İstasyonu'nda durmak zorunda kaldı.
İstasyonda meydana gelen elektrik kesintisi sebebiyle tren seferine devam edemezken, TCDD konuya ilişkin hızlı bir açıklama ile durumu aktardı.
TCDD arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
TCDD, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle:
"Sayın Yolcularımız; Yüksek Hızlı Tren hattımızda Kocaeli Yarımca İstasyonunda sabah saatlerinde elektrik besleme hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle İstanbul çıkışlı ve varışlı YHT'lerde gecikmeler yaşanmaktadır. Arızanın giderilmesi için teknik ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Yolcularımıza saygıyla duyururuz."