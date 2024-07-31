Hizmet Üretici enflasyonunda büyük artış

Düzenleme: Kaynak: AA
Hizmet Üretici enflasyonunda büyük artış

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 5,3, yıllık bazda yüzde 77,41

Hizmet Üretici enflasyonu yüzde 77,41

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Hizmet Üretici fiyat endeksi, enflasyonunu açıkladı. TÜİK verilerine göre, Hizmet Üretici enflasyonu hazıran ayında büyük artış gösterdi. Bu artış kayıtlara aylık bazda yüzde 5,3 olarak kayıtlara geçerken, yıllık bazda bu oran yüzde 77,41'lik bir artış gösterdi. H-ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 37,9, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 81,16 yükseliş gösterdi.

TÜİK verilerinde göre endeks, geçen yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 73,02'lük bir artış gösterdi. Bu artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 78,98, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 79,69, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 80,04, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 86,1 ve idari ve destek hizmetlerde yüzde 80,71 oldu.

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,51, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,98, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,66, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,75, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,95 ve idari ve destek hizmetlerde yüzde 7,28 artış kaydetti.

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