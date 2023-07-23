HKP’den sığınmacı protestosu: Sessiz işgale göz yumanlar yargılanacak

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri bugün Ankara’da iktidarın göçmen politikalarını protesto etti. HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, "Biz, 2011 Nisan’ından bu yana ülkemize gelmiş Suriyeli, Afgan, Iraklı, İranlı, Pakistanlı tüm istilacıları vatandaşlık alıp almadıklarına bakmaksızın ülkeden çıkaracağız. Ayrıca da bu insanların yasal ve büyük kısmı yasal olmayan yollardan Avrupa’ya gönderilmelerini sağlayacağız" dedi.

HKP yöneticileri ve üyeleri iktidarın göçmen politikalarına ilişkin bugün Ankara Ulus'ta protesto eylemi düzenledi. "ABD emperyalist haydudunun BOP'una, vatan topraklarının işgaline, AKP'gillerin hilafet kurma planına izin vermeyeceğiz", "Yeni Sevr'e karşı yaşasın ikinci kurtuluş savaşımız", "Sınırlarımızı yol geçen hanına çevirerek sessiz işgale göz yumanlar yargılanacak" pankartları arkasında bir araya gelen parti üyeleri, "Sığınmacı değil, hilafete asker", "Göçmen değil istilacı", "Emperyalistler işbirlikçiler geldikleri gibi gidecekler" sloganları attı.

"ÜLKEMİZİ ORTAÇAĞCI GERİCİLERİN İSTİLASINA UĞRATTILAR"

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, şunları kaydetti:

"ABD Emperyalist Haydutlarının Yeni Sevr’i olan BOP’a (Büyük Ortadoğu Projesi’ne) Eşbaşkanlık ve hizmetkârlık eden AKP’giller; Ülkeyi Ortaçağcı Faşist Din Devletine götürme hedeflerine askerlik yapmaları ve Türkiye’nin BOP kapsamında en az üç parçaya bölünmesi planına hizmet etmeleri için güzelim ülkemizi ABD Emperyalistlerinin emri doğrultusunda Ortaçağcı gericilerin istilasına uğrattılar.

ABD Emperyalistleri ile Yeni Sevr Projesi olan BOP’u yaşama geçirsinler diye iktidara taşıdıkları AKP’giller; Türkiye’nin nüfus yapısını değiştirerek Türkiye’de Türk’ü azınlığa düşürme amacıyla 13 ila 15 milyon insanın bir proje kapsamında Türkiye’yi işgal etmeleri sorununu birlikte yarattılar.

"AKP’GİLLER ÇAĞIRDILAR ONLARI BURAYA"

13 ila 15 milyon Ortaçağcı İstilacı, vatansız kendilerinden gelmediler ülkemize. ABD Emperyalist Haydutlarının emperyalist emelleriyle AKP’giller’in Ortaçağcı ümmet, hilafet özlemleri çakıştığı için, ABD ve AB’li efendileriyle birlikte AKP’giller çağırdılar onları buraya…

Türkiye, 300 milyar doları geçen zarara uğratılmış, yoksul, çilekeş halkımızın nafakasından kesilen paralar bu ihanet politikaları sebebiyle sokağa atılmış, ülkemizin yeraltı-yerüstü kaynakları bu Ortaçağcı İstilacıları beslemek, barındırmak için heba edilmiştir.

"SEVR SEVDASINDAN ASLA VAZGEÇMEDİLER"

ABD Emperyalist Haydutlarının gönlünden geçen, bu sürecin sonunda Yeni Sevr’in yani BOP’un yaşama geçmesidir. Böylesi bir 'sinsi işgal', dünyanın hiçbir ülkesinde görülmüş, bilinmiş, duyulmuş değildir.

ABD Emperyalistlerinin BOP’una çalışan AKP’giller bunu da 'başardılar'. ABD Emperyalistleri, hiçbir zaman Kuvayimilliye-Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın zaferini kabul etmediler.

Mazlum halklara örnek ve umut olan o yenilgiyi akıllarından hiç çıkarmadılar. Bu şanlı zaferimizi hiçbir zaman hazmedemediler. Dolayısıyla da içlerinde uhde kalan Sevr sevdasından asla vazgeçmediler.

Hain planlarına yaşam buldurmak için yıllarca uğraştılar. Kendilerine bu planlarında ikirciksiz hizmet sunacak, Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızda Halkımızı arkadan vuran Vahdettin’lerin, Damat Ferit’lerin, Nemrut Mustafa Paşa’ların, Ali Kemal’lerin devamcıları olan AKP’giller’i iktidara taşıdılar.

Kendilerine engel olacak yurtsever unsurların büyük çoğunluğunu CIA operasyonlarıyla temizlediler. Sonunda da Mustafa Kemal ve Birinci Kuvayimilliyecilerin yırtıp paçavraya çevirdiği Sevr’i, 'BOP' olarak yeniden önümüze koydular.

"BİZ ÜLKEMİZE GELMİŞ TÜM İSTİLACILARI VATANDAŞLIK ALIP ALMADIKLARINA BAKMAKSIZIN ÜLKEDEN ÇIKARACAĞIZ"

Biz; 2011 Nisan’ından bu yana ülkemize gelmiş Suriyeli, Afgan, Iraklı, İranlı, Pakistanlı tüm istilacıları vatandaşlık alıp almadıklarına bakmaksızın ülkeden çıkaracağız.

Ayrıca da bu insanların yasal ve büyük kısmı yasal olmayan yollardan Avrupa’ya gönderilmelerini sağlayacağız.

Bu emperyalist katliamcı çakal devletler, Ortadoğu’da yaratmış oldukları cehennemin ateşinin bir kısmının da kendi ülkelerine sıçrayıp düştüğünü görebilsinler ve o ateşle yanabilsinler diye. Emperyalist ülke halkları bu sorunun kendi devletlerinin emperyalist politikalarından kaynaklandığını görsünler ve bilsinler ki kendi devletlerini bir daha böyle geri ülkelere saldırıp çakallıklar yapmaktan alıkoymaya çalışsınlar.

Bu emperyalist devletlere gitmek istemeyen istilacıları da kendi ülkelerine göndereceğiz. Ama onları kırmadan dökmeden, ezmeden, acıtmadan ve üzmeden…

Yani insani koşullar içerisinde, yaklaşımlar içerisinde… Ve 2011’den bu yana ülkemize girmiş olan bu Ortaçağcı döküntülerin bir teki bile ülkemizde kalmayacak. Bizim halk iktidarımızda yapılacak bu.

Ayrıca AKP’giller’in oy deposunu doldurmaları için 50 bin dolarla, 250 bin dolarla, 400 bin dolarla verdikleri vatandaşlıklar bizim için yok hükmünde olacaktır.

Bu şekilde vatandaşlık almış olanlar, paraları ödenip geldikleri yerlere gönderilecektir. Böylelikle oy deposu görevleri de ortadan kaldırılacaktır.

"YA İSTİKLAL YA ÖLÜM' DİYEN BİR ÖNDER ÇIKTI"

'Dörtnala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket' işgal edildi Emperyalist Yedi Düvel’in askerleri tarafından. Yok etmek istediler benliğimizi, tarihimizi, kültürümüzü ve onurumuzu. Vatansız bırakmak istediler. Ama 'Bağımsızlık Benim Karakterimdir', 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyen bir önder çıktı, Kuvayimilliyeci Atalarımızla birlikte.

'Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak' Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı verdiler, 1919’dan 1923’e dört yıl. Emperyalist Yedi Düvelin onurlarını kırdılar, yerli işbirlikçileriyle birlikte geldikleri gibi gönderdiler.

Türk ve Kürt Halkının kanlarıyla yoğruldu bu kadim toprakların her karışı ama teslim etmedik bu vatanı, vatanımızı elimizden almak isteyenlere, bizi yok etmek isteyenlere, geçmişimizi silmek isteyenlere.”