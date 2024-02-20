Hocamın dediğini yap yaptığını yapma atasözünün anlamı nedir?

Hocamın dediğini yap yaptığını yapma atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Öğretmen veya bilgili kişilerin söyledikleri öğüt ve bilgiler önemlidir ve uyulması gerekir. Ancak kişinin davranışlarına veya eylemlerine körü körüne tabi olunmamak gerekir.

En nihayetinde "hoca" da bir insandır ve hatalar yapabilir. Hocanın verdiği bilgi ve öğütler değerli olabilir ama her zaman örnek alınacak davranışlar sergilemeyebilir.

HOCAMIN DEDİĞİNİ YAP YAPTIĞINI YAPMA ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Eşinle iyi geçin alttan al ama boşanma hocanın dediğini yap yaptığını yapma"