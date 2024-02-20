Hocamın dediğini yap yaptığını yapma atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Hocamın dediğini yap yaptığını yapma atasözünün anlamı nedir?
Hocamın dediğini yap yaptığını yapma atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Hocamın dediğini yap yaptığını yapma atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Öğretmen veya bilgili kişilerin söyledikleri öğüt ve bilgiler önemlidir ve uyulması gerekir. Ancak kişinin davranışlarına veya eylemlerine körü körüne tabi olunmamak gerekir.

En nihayetinde "hoca" da bir insandır ve hatalar yapabilir. Hocanın verdiği bilgi ve öğütler değerli olabilir ama her zaman örnek alınacak davranışlar sergilemeyebilir.

HOCAMIN DEDİĞİNİ YAP YAPTIĞINI YAPMA ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Eşinle iyi geçin alttan al ama boşanma hocanın dediğini yap yaptığını yapma"

Son Haberler
Galatasaray Sparta Prag maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu Spor
Galatasaray Sparta Prag maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu
Atatürk'e ‘Selanik dönmesi’ diyen Şevki Yılmaz'ın Şeyh Sait ve Çerkez Ethem'e ‘milli kahraman’ dediği ortaya çıktı Gündem
Atatürk'e ‘Selanik dönmesi’ diyen Şevki Yılmaz'ın Şeyh Sait ve Çerkez Ethem'e ‘milli kahraman’ dediği ortaya çıktı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Gündem
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kredi kartları için kritik gün belli oldu. Yeni karar sızdı Ekonomi
Kredi kartları için kritik gün belli oldu. Yeni karar sızdı
'Ormanın hayaleti' Ardahan’da yeniden ortaya çıktı Yerel Haberler
'Ormanın hayaleti' Ardahan’da yeniden ortaya çıktı
Yılmaz Vural yaraladı. Taraftarlar çıldırdı Spor
Yılmaz Vural yaraladı. Taraftarlar çıldırdı
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 4 yaralı Gündem
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 4 yaralı