Hollanda Merih Demiral için isyan etti

UEFA'nın Merih Demiral kararına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Futbol tarihinin unutulmaz isimlerinden Marco van Basten, UEFA'nın Merih Demiral'a yönelik verdiği kararı eleştirdi.

"UEFA NE HAKLA BUNU YAPIYOR!"

Hollanda medyası NOS ile yaptığı röportajda van Basten, "Eğer bir davranışın yanlış olduğunu düşünüyorlarsa, bu cezayı Türklerin kendilerinin vermesi gerekmez mi? UEFA ne hakla 'Bunu yapamazsınız' diye karar veriyor? Siyasete izin vererek ve bir oyuncuyu men ederek ne yapıyorsunuz? Sonra 'Siyaset yapılıyor' diyorsunuz, öyle mi? Bu çok tuhaf. Futbola odaklanın!" dedi.

NE OLMUŞTU?

UEFA, Avusturya ile oynanan maçta attığı goller sonrası yaptığı Bozkurt işareti nedeniyle Merih Demiral'a iki maç men cezası verdi.

UEFA ayrıca, Merih Demiral'ın sosyal medya paylaşımlarının kaldırılmasını da istedi.

UEFA'nın açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral, genel davranış kurallarına uymadığı, temel saygı ilkelerini ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan gösteriler için kullandığı ve futbolun saygınlığını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği iki UEFA milli takım maçından men edilmiştir." ifadeleriyle cezanın sebebini belirtti.