Hollanda’da imam eğitimi gündemde

Hollanda hükümeti, ülkede akredite bir imam eğitimi programı oluşturmak için bir kez daha harekete geçti. Katılım ve Entegrasyondan Sorumlu Devlet Sekreteri Jurgen Nobel, Temsilciler Meclisi'ne gönderdiği mektupta, Müslüman toplulukların hala yurtdışından gelen imamlara bağımlı olmasını "istenmeyen bir durum" olarak nitelendirdi. Nobel, "Burada yaşayan insanların dinlerini başka ülkelerden gelen din görevlilerine bağlı olmadan yaşayabilmeleri önemli" dedi.

Hollanda’da daha önce Hogeschool Inholland bünyesinde akredite bir imam eğitimi programı bulunuyordu. Ancak program, mali nedenlerden dolayı 2013 yılında sona erdi. Ülkede halen bazı imam eğitimi programları mevcut olsa da, hiçbiri resmi akreditasyona sahip değil. Bu nedenle devlet fonlarından yararlanamıyor ve öğrencileri finansal destekten mahrum kalıyor.

YEDİ YILDIR BEKLENEN FİNANSMAN DESTEĞİ KESİLDİ

Hollanda’da son yedi yıldır ardışık hükümetler, olası bir imam eğitimi programı için yıllık 400.000 avro ayırıyordu. Ancak Eğitim Bakanı Eppo Bruins, geçtiğimiz dönemde bu finansmanı durdurma kararı aldı. Bu karar, Hollanda’daki Müslüman toplumun yoğun desteğini alan DENK Partisi tarafından eleştirildi.

Geçen baharda imam eğitimi programını hayata geçirme girişimi de başarısız olmuştu. Vrije Universiteit, Hogeschool van Amsterdam, IPABO ve Hollanda Müslümanlar ve Devlet İletişim Kurulu (Contactorgaan Moslims en Overheid), müfredat ve yasal çerçeve konusunda anlaşmaya varamadıkları için proje rafa kaldırıldı.

GÖÇMENLER İÇİN İSTİHDAM ŞARTI GETİRİLECEK

Jurgen Nobel’in mektubunda imam eğitimi girişimi, daha geniş çaplı bir entegrasyon planının parçası olarak sunuluyor. Hükümet, ayrıca mültecilerin iş gücü açığı bulunan sektörlerde istihdam edilmesini hedefliyor. Yeni plana göre, devlet desteği alan göçmenlerin mevcut iş fırsatlarını değerlendirmeleri zorunlu olacak. Bu çerçevede, mültecileri iş piyasasına entegre etmeyi amaçlayan pilot projeler uygulanmaya devam ediyor.