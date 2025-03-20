Hollanda’da işsizlik son üç yılın zirvesine ulaştı

Hollanda’da mevsimsel olarak düzeltilmiş işsizlik oranı Şubat 2025 itibarıyla yüzde 3.8 seviyesinde sabit kaldı. Bu oran, Eylül 2022’den bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi. İşsiz kalan kişi sayısı, bir önceki aya kıyasla 6 bin artarak 392 bine yükseldi. Bu artış, iş gücü piyasasında yaşanan daralmanın giderek belirginleştiğini gösteriyor.

İSTİHDAMDA GERİLEME DEVAM EDİYOR

İstihdam edilen kişi sayısı, Şubat ayında 4 bin kişi azalarak 9.811 milyona geriledi. Son altı aydır istihdam oranında gözle görülür bir dalgalanma yaşanırken, iş gücüne katılım oranı yüzde 76 seviyesinde sabit kaldı. Bu oran, son altı ayın en yüksek seviyesine işaret ediyor. Ancak, işsizlik oranındaki artış, iş gücü piyasasındaki dengenin bozulmaya başladığını gösteriyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALAN KİŞİ SAYISI 190 BİNE ÇIKTI

Şubat ayında işsizlik maaşı alan kişi sayısı 190 bine ulaştı. Bu durum, işsizlikle mücadele edenlerin sayısının arttığını ve sosyal güvenlik sistemine olan yükün yükseldiğini gösteriyor. Hollanda hükümeti, işsizlik maaşı ödemelerinin sürdürülebilirliği konusunda yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Şubat 2024’te işsizlik oranı yüzde 3.7 olarak kaydedilmişti. Yıllık bazda yaşanan 0.1 puanlık artış, iş gücü piyasasındaki sıkıntıların derinleştiğine işaret ediyor. Uzmanlar, küresel ekonomik dalgalanmaların ve şirketlerin iş gücü planlamasındaki değişimlerin bu artışta etkili olduğunu belirtiyor.

HOLLANDA EKONOMİSİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

İşsizlik oranındaki yükseliş, Hollanda ekonomisinde büyüme hızının yavaşladığına ve iş gücü piyasasının daraldığına işaret ediyor. Küresel enflasyonist baskılar ve şirketlerin maliyetleri azaltma politikaları, işe alımları yavaşlatıyor. Hollanda Merkez Bankası, ekonomik toparlanma için daha fazla teşvik politikası uygulama sinyali verirken, hükümet ise iş gücü piyasasını canlandıracak yeni reformlar üzerinde çalışıyor.