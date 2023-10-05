Hollanda’yı karıştıran kanıt: Eski prens ‘Nazi’ çıktı

2004'te yaşamını yitiren Hollanda Konsort Prensi Bernhard'ın arşivinde Nasyonal Sosyalist Parti'nin (NSDAP) üyelik kartı bulunduğu ortaya çıktı.

KAYNAK: AA
Hollanda’yı karıştıran kanıt: Eski prens ‘Nazi’ çıktı

Hollanda’da yaşamını yitiren Konsort Prens Bernhard’ın Nasyonal Sosyalist Parti'nin (NSDAP) üyesi olduğuna dair kanıtlar ülkeyi karıştırdı.

Eski Hollanda Kraliyet Arşivleri Direktörü Flip Maarschakerweerd, Bernhard’ın 2004’te ölümünden sonra envanterini çıkardığı Soestdijk’teki özel arşivlerinde, orijinal NSDAP üyelik kartını bulduğunu aktardı

Üyelik kartını ve Prenses Juliana ile nişanlandığı 1936 yılında üyeliğin iptaline dair yazışmayı bulduğu için şaşkın olduğunu belirten Maarschakerweerd, bunların Almanlara ait belgeler olduğu için Almanya’da olmasını beklediğini ifade etti.

Maarschakerweerd, Almanya’daki Amerikan bölgesi askeri yöneticisi Lucius Clay’den 1949 tarihli “Sevgili Prens Bernhard, yıllar boyu bu belgeleri kasamda tuttum. Yok edecektim ancak bunları senin kendinin yok etme hakkın olduğunu düşündüm.” yazılı notu bulunca, meseleyi anladığını anlattı.

NAZİ PARTİSİNE ÜYE OLMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Konsort Prens, ölümünden kısa süre önce verdiği mülakatta asla bir Nazi partisi üyesi olmadığını, üyelik kartı bulunmadığını söylemişti.

Tarihçiler Gerard Aalders ve Coen Hilbrink, 1996’da yayımladıkları De affaire Sanders adlı kitapta, söz konusu belgelerin kopyalarını bulduklarını belirtmişti.

Hollanda Kralı Willem-Alexander, Maarschakerweerd’e savaşla ilgili tüm kraliyet arşivlerine erişim izni vermişti.

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