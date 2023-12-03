Homeworld 3’ün sistem gereksinimleri açıklandı. Bu oyun 20 yıldır bekleniyor

Homeworld serisine 20 yıl sonra dahil olan yeni oyunun çıkışı için geri sayım başlamışken Homeworld 3 sistem gereksinimleri de belli oldu.
Türkçe dahil olmak üzere pek çok dili desteklenecek Homeworld 3, Blackbird Interactive tarafından geliştiriliyor.
Uzay temalı bir strateji oyunu olan Homewrold 3, 40 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor.
Oyun minimum olarak Intel i5-8600K / AMD Ryzen 5 3600X işlemciye ve Nvidia GTX 1060 / AMD R9 480 / Intel ARC A380 ekran kartına ihtiyaç duyuyor. Bununla beraber en az 12 GB RAM gerekiyor.
Homeworld 3 8 Mart 2024 tarihinde çıkacak.
Homeworld 3 sistem gereksinimleri şu şekilde sıralandı;
Gereksinim:
Minimum İhtiyaçlar
Tavsiye Edilen
Yüksek
Ultra
Işın İzleme (Düşük)
Işın İzleme (Yüksek)
Işın İzleme (Ultra)
İşletim Sistemi:
Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit
Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit
Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit
Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit
Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit
Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit
Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit
İşlemci:
Intel i5-8600K / AMD Ryzen 5 3600X
Intel i7-11700K / AMD Ryzen 5 5600X
Intel i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X
Intel i7-13700K / 16 GB RAM
Intel i5-10600K / AMD Ryzen 5 5500
Intel i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X
Intel i7-14900K / AMD Ryzen 9 7950X3D
RAM:
12 GB
16 GB
16 GB
16 GB
16 GB
16 GB
16 GB
Ekran Kartı:
Nvidia GTX 1060 / AMD R9 480 / Intel ARC A380
Nvidia RTX 2070 / AMD RX5700 / Intel ARC A580
Nvidia RTX 2070S / AMD RX 6600 XT
Nvidia RTX 3080 / AMD RX 6900 XT
Nvidia RTX 3060 / AMD RX 6650 XT
Nvidia RTX 3080 / AMD RX 6900 XT
Nvidia RTX 4080 / AMD RX 7900 XTX
Depolama:
40 GB
40 GB
40 GB
40 GB
40 GB
40 GB
40 GB