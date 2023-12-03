Homeworld 3’ün sistem gereksinimleri açıklandı. Bu oyun 20 yıldır bekleniyor

Strateji oyunu sevenlerin 20 yıldır beklediği Homeworld 3 için geri sayım sürüyor. 2024 yılının mart ayında çıkacak oyunun sistem gereksinimleri açıklandı.

Tülin Küre KAYNAK: Haber Merkezi
Homeworld 3’ün sistem gereksinimleri açıklandı. Bu oyun 20 yıldır bekleniyor

Homeworld serisine 20 yıl sonra dahil olan yeni oyunun çıkışı için geri sayım başlamışken Homeworld 3 sistem gereksinimleri de belli oldu.

Türkçe dahil olmak üzere pek çok dili desteklenecek Homeworld 3, Blackbird Interactive tarafından geliştiriliyor.

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Uzay temalı bir strateji oyunu olan Homewrold 3, 40 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor.

Oyun minimum olarak Intel i5-8600K / AMD Ryzen 5 3600X işlemciye ve Nvidia GTX 1060 / AMD R9 480 / Intel ARC A380 ekran kartına ihtiyaç duyuyor. Bununla beraber en az 12 GB RAM gerekiyor.

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Homeworld 3 8 Mart 2024 tarihinde çıkacak.

Homeworld 3 sistem gereksinimleri şu şekilde sıralandı;

Gereksinim:

Minimum İhtiyaçlar

Tavsiye Edilen

Yüksek

Ultra

Işın İzleme (Düşük)

Işın İzleme (Yüksek)

Işın İzleme (Ultra)

İşletim Sistemi:

Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit

Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit

Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit

Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit

Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit

Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit

Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit

İşlemci:

Intel i5-8600K / AMD Ryzen 5 3600X

Intel i7-11700K / AMD Ryzen 5 5600X

Intel i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X

Intel i7-13700K / 16 GB RAM

Intel i5-10600K / AMD Ryzen 5 5500

Intel i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X

Intel i7-14900K / AMD Ryzen 9 7950X3D

RAM:

12 GB

16 GB

16 GB

16 GB

16 GB

16 GB

16 GB

Ekran Kartı:

Nvidia GTX 1060 / AMD R9 480 / Intel ARC A380

Nvidia RTX 2070 / AMD RX5700 / Intel ARC A580

Nvidia RTX 2070S / AMD RX 6600 XT

Nvidia RTX 3080 / AMD RX 6900 XT

Nvidia RTX 3060 / AMD RX 6650 XT

Nvidia RTX 3080 / AMD RX 6900 XT

Nvidia RTX 4080 / AMD RX 7900 XTX

Depolama:

40 GB

40 GB

40 GB

40 GB

40 GB

40 GB

40 GB

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