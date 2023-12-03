Homeworld 3’ün sistem gereksinimleri açıklandı. Bu oyun 20 yıldır bekleniyor

Homeworld serisine 20 yıl sonra dahil olan yeni oyunun çıkışı için geri sayım başlamışken Homeworld 3 sistem gereksinimleri de belli oldu.

Türkçe dahil olmak üzere pek çok dili desteklenecek Homeworld 3, Blackbird Interactive tarafından geliştiriliyor.

Uzay temalı bir strateji oyunu olan Homewrold 3, 40 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor.

Oyun minimum olarak Intel i5-8600K / AMD Ryzen 5 3600X işlemciye ve Nvidia GTX 1060 / AMD R9 480 / Intel ARC A380 ekran kartına ihtiyaç duyuyor. Bununla beraber en az 12 GB RAM gerekiyor.

Homeworld 3 8 Mart 2024 tarihinde çıkacak.

Homeworld 3 sistem gereksinimleri şu şekilde sıralandı;