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Honda Civic'in zamlı fiyat listesi yayınlandı. Otomobilin özellikleri listelendi

C segmentin sevilen modeli Honda Civic'in 2023'te fiyat listesi belli oldu. İşte otomobilin özellikleri ve fiyatları...

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 16:49
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Honda Civic'in zamlı fiyat listesi

Honda Civic'in zamlı fiyat listesi yayınlandı. Otomobilin özellikleri listelendi
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Ülkemizde iki motor seçeneğiyle satışa sunulan Honda Civic, LPG’li 1.5 litre Turbo Eco; 129 beygir güç ve 180 Nm tork üretirken, ortalama yakıt tüketimi 6,5 litre. 1.5 Litre VTEC Turbo da 182 beygir güç ve 240 Nm tork ile sürücülerin karşısına çıkıyor.

Aynı zamanda otomobilin ortalama yakıt tüketimi 6,7 litre.

HONDA CİVİC ÖZELLİKLERİ

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Otomobilde Premium, Elegance ve Executive Plus olmak üzere üç donanım paketi mevcut. En dolu olarak lanse edilen Executive Plus’ta şerit takip uyarı sistemi, şerit koruma destek sistemi, şeritte tutma asistanı ve çarpışma hafifletici fren sistemi gibi güvenlik özellikleri bulunuyor.

Park sensörü, Elegance ve Executive Plus’ta ön ve arkada ve giriş seviyesi Premium’da sadece arkada yer alıyor. Geri görüş kamerasının da Premium dışındaki tüm modellerde mevcut olduğunu belirtelim. Son olarak multimedya ekranı en dolu pakette 9 inç, diğerlerinde 7 inç büyüklüğünde.

İŞTE ZAMLI FİYAT LİSTESİ

MART AYININ SON HAFTASINDA HONDA CİVİC'İN FİYAT LİSTESİ:

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