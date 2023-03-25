Honda Civic'in zamlı fiyat listesi açıklandı. Sektörde hareketlilik sürüyor

Çip krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve dolar kurunun ardından otomobil sektöründe hareketlilik sürüyor.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Birçok otomobil markasının zamlı fiyatlarının duyurulmasından sonra Honda Civic’in de zamlı fiyatları paylaşıldı.

FİYATLAR:

ÖZELLİKLER:

Honda Civic, ülkemizde iki motor seçeneğiyle satışta. LPG’li 1.5 litre Turbo Eco; 129 beygir güç ve 180 Nm tork üretirken, ortalama yakıt tüketimi 6,5 litre. 1.5 Litre VTEC Turbo da 182 beygir güç ve 240 Nm tork ile sürücülerin karşısına çıkıyor. Aynı zamanda ortalama yakıt tüketimi 6,7 litre.

Otomobilde Premium, Elegance ve Executive Plus olmak üzere üç donanım paketi mevcut. En dolu olarak lanse edilen Executive Plus’ta şerit takip uyarı sistemi, şerit koruma destek sistemi, şeritte tutma asistanı ve çarpışma hafifletici fren sistemi gibi güvenlik özellikleri bulunuyor.