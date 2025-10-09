Honda’da büyük zam öncesi son fiyatlar - Resim : 1

Şu an fırsat araçları gibi duran Honda markasının otomobillerinin güncel fiyat listesi sizlerle

Honda Jazz Hybrid Elegance

Eylül :1.610.000₺ / Ekim : 1.695.000₺

Honda Jazz Hybrid Crosstar

Eylül : 1.695.000₺ / Ekim : 1.784.500₺

Honda Hr-v Hybrid Elegance

Eylül : 2.285.000₺ / Ekim : 2.285.000₺

Honda Hr-v Hybrid Advance

Eylül : 2.620.000₺ / Ekim : 2.620.000₺

Honda Hr-v Hybrid Style+

Eylül : 2.805.000₺ / Ekim : 2.890.000₺

Honda Civic 1.5 Vtec Eco Elegance+

Eylül : 2.270.000₺ / Ekim : 2.315.000₺

Honda Civic 1.5 Vtec Eco Executive+

Eylül : 2.585.000₺ / Ekim : 2.635.000₺

Honda Civic 1.5 Vtec Elegance+

Eylül : 2.270.000₺ / Ekim : 2.315.000₺

Honda Civic 1.5 Vtec Executive+

Eylül : 2.585.000₺ / Ekim : 2.635.000₺

Honda Type R

Eylül : 4.840.000₺ / Ekim : 5.382.000₺

Honda CR-V

Eylül : 5.970.000₺ / Ekim : 6.150.000₺