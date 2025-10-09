Şu an fırsat araçları gibi duran Honda markasının otomobillerinin güncel fiyat listesi sizlerle
Honda Jazz Hybrid Elegance
Eylül :1.610.000₺ / Ekim : 1.695.000₺
Honda Jazz Hybrid Crosstar
Eylül : 1.695.000₺ / Ekim : 1.784.500₺
Honda Hr-v Hybrid Elegance
Eylül : 2.285.000₺ / Ekim : 2.285.000₺
Honda Hr-v Hybrid Advance
Eylül : 2.620.000₺ / Ekim : 2.620.000₺
Honda Hr-v Hybrid Style+
Eylül : 2.805.000₺ / Ekim : 2.890.000₺
Honda Civic 1.5 Vtec Eco Elegance+
Eylül : 2.270.000₺ / Ekim : 2.315.000₺
Honda Civic 1.5 Vtec Eco Executive+
Eylül : 2.585.000₺ / Ekim : 2.635.000₺
Honda Civic 1.5 Vtec Elegance+
Eylül : 2.270.000₺ / Ekim : 2.315.000₺
Honda Civic 1.5 Vtec Executive+
Eylül : 2.585.000₺ / Ekim : 2.635.000₺
Honda Type R
Eylül : 4.840.000₺ / Ekim : 5.382.000₺
Honda CR-V
Eylül : 5.970.000₺ / Ekim : 6.150.000₺