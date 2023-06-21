Honda’nın Haziran ayı fiyatları belli oldu. 1 milyonun altında sadece 2 araç kaldı

Japonya markası Honda'nın zamlı fiyatları açıklandı. En pahalı ve en ucuz modeller ortaya çıktı.

Honda’nın Haziran ayı fiyatları belli oldu. 1 milyonun altında sadece 2 araç kaldı

Editör: Ayşe Memiş

Çip krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve dolar kurunun ardından otomobil sektöründe hareketlilik sürüyor.

1 ABD doları 23.60 seviyelerine kadar çıktı, Euro ise 25.80 TL seviyelerinde ilerliyor. Durum böyle olunca otomobil markaları zam üstüne zam yaptı.

Japonya’nın sevilen markası Honda da Haziran ayı zamlı fiyat listesini açıkladı. Açıklanan listeye göre 1 milyonun altında sadece 2 araç kaldı.

Honda City otomatik elegance 897.00O TL’den satılırken Honda City, Executive 924. 000 TL’den satılıyor.

En pahalı Honda modeli 3. 350.000 TL olan TYPE R Manuel GT model olduğu görüldü.

İŞTE FİYAT LİSTESİ:

honda-1.jpg

liste-2.jpg

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