Honduras'ta sel ve heyelan can aldı: 4 ölü

Honduras İtfaiye ve Belediyeler Birliği'nin raporuna göre, Santa Barbara bölgesinde etkili olan sağanak, can ve mal kaybına neden oldu.

Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 4 kişi öldü, 2 kişi kayboldu.

Yetkililer, sel ve heyelandan 42 bin kişinin etkilendiğini, 9 toprak kayması sonucu 65 yolun da trafiğe kapandığını duyurdu.

Cuyamel Nehri'nin taşması sonucu 189 evin sular altında kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Honduras Cumhurbaşkanı Xiomara Castro, acil durum ilan edilen bölgelerde, Ulusal Risk Yönetim Sisteminin (SİNAGER) daha aktif çalışması için talimat verdiği bildirildi.

Honduras meteoroloji verilerine göre, ülkenin batısındaki şiddetli yağışların 48 saat daha devam etmesi bekleniyor.