Hong Kong borsası buz kesti

Hong Kong Borsası, Perşembe günü yüzde 0,7 düşüşle 21.910 puana gerileyerek son üç gündür devam eden yükselişini sonlandırdı. Hang Seng Endeksi'ndeki bu 163 puanlık kayıp, yatırımcıların küresel belirsizlikleri fiyatlaması ve kararsız ekonomik sinyallerin etkisiyle şekillendi. Özellikle ABD'nin Çin’e yönelik tarifeleri hafifletmeye açık olduğunu belirtmesine rağmen, bu adımların tek taraflı atılmayacağının vurgulanması piyasalarda hayal kırıklığına neden oldu.

ABD VADELİ İŞLEMLERİNDEKİ DÜŞÜŞ HONG KONG’U ETKİLEDİ

ABD piyasalarında art arda iki gün yaşanan yükselişe rağmen, Perşembe günü vadeli işlemlerdeki sert düşüş dikkat çekti. Alphabet, Intel ve PepsiCo gibi dev şirketlerin beklenen bilanço açıklamaları öncesinde yatırımcılar riskten uzak durmayı tercih etti. Bu temkinli hava, Hong Kong'daki yatırım algısını da etkileyerek satış baskısını artırdı.

PEKİN'DEN EKONOMİYİ DESTEKLEME HAMLESİ

Çin hükümeti ise ekonomiyi dış ticaret baskılarından korumak adına yeni bir tahvil ihracı süreci başlattı. Toplamda 286 milyar yuan büyüklüğünde özel devlet tahvili ihracıyla piyasaya likidite sağlanması hedefleniyor. Üç aşamalı bu satışla iç piyasadaki güvenin artırılması ve yatırımcıların desteklenmesi planlanıyor. Ayrıca, Pekin yönetimi, yabancı yatırımların önünü açmak için negatif yatırım listesini 117 sektörden 106’ya indirerek erişimi kolaylaştırma kararı aldı.

TÜM SEKTÖRLERDE KAYIPLAR GÖRÜLDÜ

Günün sonunda tüm sektörler kırmızıya dönerken, en sert düşüş teknoloji ve tüketici odaklı şirketlerde yaşandı. Özellikle Meituan yüzde 5,8, Mixue Group yüzde 5,4, Kuaishou Technology yüzde 2,7, Geely Auto yüzde 2,6 ve Trip.com yüzde 1,9 oranında değer kaybetti. Bu hisseler hem yerli yatırımcıların hem de uluslararası fonların radarında olduğu için düşüşler borsadaki genel algıyı da olumsuz etkiledi.

BEKLENTİLER KAR RAPORLARINA ODAKLANDI

Piyasalar artık Alphabet, Intel ve PepsiCo gibi Amerikan devlerinin kar açıklamalarına kilitlenmiş durumda. Bu şirketlerin performansları, sadece ABD'deki değil, Asya borsalarındaki yatırım stratejilerini de önemli ölçüde etkileyecek. Özellikle teknoloji sektöründeki raporlar, küresel ölçekte risk iştahının seyrini belirleyebilir.

GELECEK GÜNLERDE NE BEKLENİYOR?

Uzmanlara göre, Çin’in piyasaya yönelik adımlarına rağmen, dış ilişkilerdeki kırılganlık ve ABD tarafında net bir yönelimin olmaması nedeniyle kısa vadede volatilitenin sürmesi muhtemel. Özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret diyaloğunun ilerleme kaydedip kaydetmeyeceği, borsaların yönünü belirleyecek en kritik faktör olarak görülüyor.