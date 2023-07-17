Hong Kong Talim Tayfunu için hazırlanırken okullar ve borsa kapandı

Editör: İsa Karaarslan

Hong Kong Gözlemevi, Pazartesi günü saat 12:40'ta şehrin hava durumu sistemindeki üçüncü en yüksek uyarı olan 8 No'lu bir tayfun sinyali verdi. Hava durumu tahmincileri, Talim'in - saatte 140 kilometreye (87 mil) ulaşan maksimum sürekli rüzgarlarla - Pazartesi sabahı Hong Kong'un güney-güneybatısına 300 kilometre (186 mil) yakınlıkta dolaşmasını bekliyor.

Bu sebeple ülke alarm durumuna geçerken halk sığınaklara girdi. Okullar ve borsa tayfun sebebiyle kapalı tutulurken, feribot seferleri durduruldu ve çeşitli etkinlikler ertelendi. Şehrin havaalanı yetkilisi 16 uçuşun iptal edildiğini söyledi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, tayfunun Pazartesi gecesi komşu Guangdong eyaleti ve Hainan eyaletinin kıyı bölgelerine, ardından Tonkin Körfezi'ne girip Salı günü Guangxi bölgesini vuracağını tahmin ediyor.