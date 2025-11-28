Hong Kong'un Tai Po ilçesinde 1900'den fazla dairenin bulunduğu Wang Fuk Sitesi, 48 saat süren yangınla resmen kül oldu. 26 Kasım'da öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler ile yanıcı izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayıldı. Yangın sadece birkaç saat içinde sitenin 7 binasından 8'ini sardı.

4 binden fazla kişinin yaşadığı site, Hong Kong'un son 70 yılda yaşadığı en büyük facianın adresi olarak kayıtlara geçti. Yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 94'e yükseldi, 11'i itfaiyeci 76 kişi de yaralandı.

48 saattir süren yangında alevlerle mücadele ve arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. İtfaiye ekipleri siteden aldıkları yardım çağrılarından 25'ine henüz erişemediklerini açıkladı. Yaklaşık 7,5 milyonluk şehirde onlarca yıldır yaşanan en ölümcül yangında yüzlerce kişiden de haber alınamıyor.

EKİM AYINDA UYARMIŞLAR

Bölge sakinleri, ekim ayında dış cephede kullanılan bambu malzemenin kalitesinden ve bir yangın ihtimalinden endişe ettiklerini daha dile getirmişler. CNN International'da yer alan habere göre bir Facebook grubunun üyeleri, daha önce sözkonusu malzeme için şüphelerini burada paylaşmış. Gruptaki bazı paylaşımlarda, site sakinlerinin yangın endişesi nedeniyle Çalışma Bakanlığı'na ilettikleri şikayetleri görülüyor.

Yine aynı grupta Çalışma Bakanlığı'nın, şantiyede yapılan bir denetimlerin ardından müteahhitlere uyarıda bulunduğu iddia ediliyor. Çalışma Bakanlığı, CNN International'a gönderdiği açıklamada, Temmuz 2024 ile Kasım 2025 arasında Wang Fuk Sitesi'nde 16 güvenlik denetimi gerçekleştirildiğini, bu denetimlerde yangına neden olan malzemenin sertifikasına kadar bakıldığını ifade etti.

Bakanlık açıklamasında, "En son denetim 20 Kasım'da yapılmış olup, Bakanlık müteahhitlere uygun yangın önleme tedbirlerinin alınmasının gerekliliği konusunda tekrar yazılı bir hatırlatmada bulunmuştur" denildi.

Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarmı verilmişti. Emniyet yetkilileri, yangına ilişkin sitedeki tadilatı yürüten inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendis olmak üzere 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına almıştı.

Olay, Hong Kong'da son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçti.