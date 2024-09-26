Hong Kong'un ihracat hacmi daraldı

Hong Kong’un ihracatı, geçen yıla göre %6,4 artarak 381,3 milyar dolara ulaştı. Ancak, bu artış bir önceki ayın %13,1’lik büyümesine kıyasla yavaşladı. Elektrikli makine ve cihazlar (%7,5 - Temmuz’da %13,7), telekomünikasyon ekipmanları (%0,4 - %7,5), ofis makineleri (%43,5 - %62,3), bilimsel aletler (%18,3 - %25,8) ve giyim eşyaları (%4,1 - %14,5) gibi sektörlerde ihracat büyümesi yavaşladı. Bu durum, Mart ayından bu yana en düşük büyüme oranını işaret ediyor.

Başlıca ihracat destinasyonları arasında Çin (%12,9), ABD (%2,8), Tayvan (%11,8) ve Vietnam (%27) yer aldı. Ancak, Hindistan’a (%-20,5) ve Hollanda’ya (%-15,7) yapılan ihracatta keskin düşüşler yaşandı. Yılın ilk sekiz ayında toplam ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre %11,5 daha yüksek gerçekleşti.

Hong Kong’un ihracat performansı, küresel ticaret dinamiklerindeki değişimlerin ve çeşitli sektörlerdeki dalgalanmaların bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Elektrikli cihazlar ve ofis makineleri gibi yüksek teknoloji ürünlerinde yaşanan yavaşlama, genel büyüme oranını etkiledi. Çin ve Vietnam gibi Asya pazarlarına yapılan ihracat artarken, Hindistan ve Hollanda gibi pazarlarda düşüşler gözlendi. Bu veriler, Hong Kong’un ihracat stratejilerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini gösteriyor.



Hong Kong, sevkiyatlarının %99’unun yeniden ihracattan geldiği ihracat odaklı bir ekonomiye sahiptir. Başlıca ihracat kalemleri, toplam sevkiyatların %36’sını oluşturan elektrikli makine, cihaz ve aletlerdir. Diğer önemli ihracat ürünleri arasında telekomünikasyon ve ses ekipmanları (%20), ofis ve otomatik veri işleme makineleri (%10), çeşitli mamul maddeler (%5) ve metalik olmayan mineral mamuller (%5) yer almaktadır.

Hong Kong’un başlıca ihracat ortakları arasında Çin (%40), Amerika Birleşik Devletleri (%8), Vietnam (%6), Singapur (%5), Tayvan ve Makao bulunmaktadır. Çin, Hong Kong’un en büyük ihracat pazarı olup, toplam ihracatın %40’ını oluşturmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Vietnam, sırasıyla %8 ve %6 ile diğer önemli pazarlar arasında yer almaktadır. Singapur, Tayvan ve Makao da Hong Kong’un önemli ihracat destinasyonlarıdır.

Hong Kong’un ihracat performansı, küresel ticaret dinamiklerindeki değişimlerin ve çeşitli sektörlerdeki dalgalanmaların bir yansıması olarak dikkat çekmektedir. Elektrikli cihazlar ve ofis makineleri gibi yüksek teknoloji ürünlerinde yaşanan yavaşlama, genel büyüme oranını etkilemektedir. Çin ve Vietnam gibi Asya pazarlarına yapılan ihracat artarken, diğer pazarlarda düşüşler gözlenmektedir. Bu veriler, Hong Kong’un ihracat stratejilerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini göstermektedir.