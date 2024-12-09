Hopa’da feci kaza! Dereye uçan araçta 1 kişi ölü, 2 kişi yaralandı

Artvin’in Hopa ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Kaza, Hopa ilçe merkezine bağlı Sundura Mahallesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Cansu Tekin (28) yönetimindeki 08 ABP 918 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sundura Deresi’ne uçtu. Olayın bildirilmesinin ardından sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralı olarak araçtan çıkarılan sürücü Cansu Tekin ve yolcu konumundaki Figen Parlak (34), yapılan ilk müdahalenin ardından Hopa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak araçta bulunan diğer yolcu Tuğba Aydın (40), olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Cansu Tekin’in sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hastanede tedaviye alındığı belirtildi.