Horlamanın çaresi bulundu. Çözüm aslında çok yakınınızda

Platin Dergisinin Kasım ayındaki sayısında Dr. Kemal Tuskan’ın yazdığı yazdığı yazıya göre, yoğun ve hızlı iş hayatının yanı sıra hayatın günlük koşturmacalarının üstesinden gelebilmek için verimli ve kaliteli uyku uyumak çok önemli.

Peki, uyku kalitenizi artırmanın çözümünü cebinizde taşıdığınızın farkında mısınız?

Aslında çoğu zaman yaşam kalitemizi düşüren cep telefonlarımızın uyku kalitemizi artırmakta faydası olacağı hiç aklınıza gelmemiş olabilir. Ancak her nimetin hem iyi hem kötü yanları birlikte geliyor ve aslında hangi yönde kullanacağınıza karar vermek yine size kalıyor.

VERİMLİ UYKUNUN ÇÖZÜMÜ CEBİNİZDE

Bu sayıda size cep telefonlarını, uyku kalitenizi artırmak için nasıl kullanacağınızdan ve uyku problemlerinizi tespit edip çözebilmek için neler yapabileceğinizden bahsetmek istiyorum. Cep telefonunuzun uygulama mağazasında ücretsiz olarak kullanabileceğiniz uyku takip programları mevcut.

Bu programlar, uykuya giriş ve Çıkışlarınızı ya da uykuda olup olmadığınızı nefes alıp verme temponuzdan ve vücut hareketliliğinizden anlayabiliyor.

Bunun bize faydası nedir? Uyku dört evrede gerçekleşen fizyolojik bir olaydır.

İlk iki evresi uykunun mayası olarak adlandırılabilir. Üçüncü evre ise derin uyku olarak adlandırıl yor. Bu evre bizim için hayati ve kritik beyin işlevleri için önemli fonksiyonlar içeriyor.

Önemsiz verilerin silinmesi ve önemli ver ilerin tasnifi beyin kabuğunun dinlenme evresi kısacası cep telefonlarınızdaki aç kapa fonksiyonunun gerçekleşmesi gibi 'bir silkelen kendine gel-yenilen' modu gibi düşünebilirsiniz bu evreyi.

Bu evreyi hemen REM (rapid eye movements- hızlı göz hareketleri anlamına geliyor) adı verilen hepimizin rüya görme durumu olarak bildiğimiz uyku evresi takip ediyor.

Bu evrelerin düzgün bir sırayla gerçekleşme- si durumunda ancak düzgün bir uyku uyumuş ve uykunuzu almış oluyorsunuz. Aynı programlar horlama sürenizi ve şiddetinizi hatta uykudaki sayıklamalarınızı da kaydediyor.

UYKU TAKİP PROGRAMI

En önemli konu derin uyku evrenizin düzgün başlaması ve yeterli sürede olması... Sağlıklı uyanma hissinin oluşabilmesi için en az 2-3 saat derin uykuda kalabilmeniz gerekiyor.

Derin uykuyu engelleyen en önemli sorun ise pek çoğumuzun baş belası olan horlamak. Derin uyku beyin kabuğu aktivitesinin çok azaldığı bir evre bu yüzden kaslarımız da gevşiyor ve en şiddetli horlamalar bu evrede oluyor.

Uykuda çıkan ses derin uykuyu bozabiliyor. Yani uyku takip programınız 60 desibel (db) üzerinde horladığınız söylüyorsa uyku kaliteniz hiçbir zaman yeterli olmayacaktır. Bir başka sorun ise yine bu evrede kasların gevşemesi sonucu küçük dilin çökmesi ve büyük dilin arkaya kaçması sonucu nefes durması yani apne oluşması.

Apne kan oksijeninde düşmeye yol açıyor. Genellikle farkında olmadan bir üst evre- ye yani uyku mayalanması aşamasına geri dönülüyor ve yine yeterli derin uyku süresi sağlanamamış oluyor. Biraz daha nadir olmakla birlikte iş hayatında yüksek stresle tetiklenmekte olduğu için sıklıkla görüldüğünü düşündüğüm huzursuz bacak sendromu.

Uygulamanız vücut aktivitenizin fazla olduğu yönün- de bir uyarı veriyorsa huzursuz bacaklar da derin uykunun önündeki bir başka engeldir.

Tüm bunları uyku takip uygulaması ekranından takip ede- biliyorsunuz. Böylece uykuda rahatsızlık yaşadığınız saatleri tespit etmeniz ve çözümler bulmanız zor olmuyor. Belki sadece bir yastık değişimi bile yeterli olacaktır.