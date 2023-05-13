Horlamanın ölümcül zararı ortaya çıktı. Hem eşine hem de horlayana etki ediyor

Araştırmadan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Horlamanın hem horlayan kişinin hem de eşinin Alzheimer ve felç geçirme riskini artırabileceği bildirildi.

Horlamanın ölümcül zararı ortaya çıktı. Hem eşine hem de horlayana etki ediyor

Habertürk’ün İngiliz Daily Mail’den çevirdiği habere göre; Derin uykudaki her yüzde 10'luk düşüş, insanların beyinlerini 2.3 yaş daha yaşlıymış gibi değiştirdiği bildirildi. Uzmanlara göre bu durum insanları Alzheimer, felç ve bilişsel gerileme açısından daha yüksek risk altına sokabileceği ifade edildi.

Fransa'daki Paris-Cité Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan ayrı bir çalışmanın, her beş kişiden birinde (yüzde 20,2) uyku apnesi olduğunu ancak sadece yüzde 3.5'inin tedavi gördüğünü iddia etti.

Yeni bir çalışma, horlayan kişilerin beyin sağlığının daha kötü olabileceğini ve hem kendilerinin hem de eşlerinin Alzheimer ve felç riskinin daha fazla olabileceğini öne sürüldü.

Minnesota'daki Mayo Clinic'e göre, derin uyku miktarındaki her yüzde 10'luk azalma, insanların beyinlerini değiştiriyor ve beyaz maddeyi 2.3 yaş daha yaşlıymış gibi artırıyor. Daha az derin uykunun, aksi takdirde atılacak olan toksinlerin birikmesi nedeniyle Alzheimer hastalığı riskini artırdığına dair kanıtlar artıyor. Bu belirtiler arasında beyindeki nöronlar üzerinde strese neden olan ve enerji taleplerini artıran beyaz madde anormallikleri de yer alıyor. Talepleri karşılayamayan nöronlar ölüyor ve beyin küçülüyor.

Uyku apnesinin belirtileri arasında nefes almanın durması, nefes nefese kalma ve boğulma sesleri çıkarma ve gece boyunca kıpırdanma yer alıyor. Bu da insanların beynin potansiyel olarak zararlı atık ürünleri ortadan kaldırması için gerekli olan derin uykuyu daha az yaşadıkları anlamına geliyor.

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