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Evlilikleri kurtaracak buluş. Horlamayı engelliyor

Yapay zekalı yastık horlamayı önleyecek. Bilim insanları kişilerin horladığını algılayan yastığın biraz yükselerek kişiyi rahat bir konuma aldığını dolayısıyla horlamanın kesildiğini ifade etti.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 15:16
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Horlamayı önleyen yastık üretildi

Evlilikleri kurtaracak buluş. Horlamayı engelliyor
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Yeni bir yapay zeka girişimi, evlilikleri kurtaracak cinsten bir icada imza attıklarını açıkladı.

HORLAMAYI ÖNLEYEN YASTIK ÜRETİLDİ

Motion Pillow (hareketli yastık), aynı ismi taşıyan yapay zeka destekli yastık tasarımının horlamayı büyük ölçüde engellemeyi başardığını duyurdu. Şirketin internet sitesinde yer alan açıklamasına göre akıllı yastık, kullanıcıların horlama sesini algılıyor.

Makine öğreniminden yararlanan yastık, kullanıldıkça daha hassas ölçümler yapar hale geliyor ve uyku süresi boyunca horlama seslerini azaltmak için şişerek ya da sönerek kullanıcının başını uygun pozisyona getiriyor.

Girişimin açıklamasında tasarımın klinik deneylerde test edildiği ve kullanıcıların yüzde 93,7'sinin daha az horlamasını sağladığı belirtiliyor.

YASTIK METAL MÜZİĞİ KLASİK MÜZİĞE ÇEVİRİYOR

Söz konusu ürünle ilgili çevrimiçi değerlendirmelerin sayısı ise epey az. Öte yandan High Tech Dad adlı bir teknoloji blogunun yorumlarında bir okur, cihazla ilgili şu ifadelere yer veriyor.

Yastığı eşimle yaklaşık bir hafta boyunca denedim. Horlamasının şiddetinde ve sıklığında azalma gözlemledim. Bu yenilikçi cihaz horlamayı algılıyor ve ardından içindeki minik hava yastıklarını sihirli biçimde şişirerek horlayan kişinin kafasını hafifçe kaldırıyor.

Trendhunter.com'a göre; cihaz, 2023 Tüketici Teknolojisi Derneği İnovasyon Ödülleri'nde Onur Ödülü'ne layık görüldü. Bu ödül, ABD'nin Las Vegas kentinde her yıl düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) veriliyor. 5 Ocak'ta başlayan CES 2023, teknoloji meraklılarının büyük ilgisini çekti. Fuar 8 Ocak Pazar günü sona erdi.

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