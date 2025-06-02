Horoz dövüştürenlere operasyon! 15 kişiye işlem

Kaynak: AA
Horoz dövüştürenlere operasyon! 15 kişiye işlem

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde horoz dövüşü yaptıranlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 15 kişiye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, ilçede horoz dövüşü düzenlendiğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, 10 şüpheli yakalandı, 5 şüpheli de kamera görüntülerinden tespit edildi. Şüphelilerden 9'u hakkında "hayvanları koruma kanununa muhalefet ve kumar oynamaya imkan sağlamak" ile "Hayvanları koruma kanununa muhalefet ve kumar oynamaya imkan sağlamak" suçlarından adli işlem yapıldı, toplamda 129 bin 458 lira idari para cezası uygulandı.

Olay yerinde bulunan 17 horoz yediemine teslim edildi.

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