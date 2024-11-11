Hortum çekip camiyi su altında bıraktılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hortum çekip camiyi su altında bıraktılar

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde sabah namazı camiye gidenler gördükleri manzara karşısında şok oldu. Caminin içerisinin su ile dolduğunu gören cemaat, dışarıdan içeriye hortum çekildiğini musluğun açılarak su ile doldurulduğunu gördüler.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi'nde yaşandı. Sabah namazını kılmak için camiye giden vatandaşlar, kapının kırık olduğunu fark etti. İçeri giren cemaat, gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı.

Hortum çekip camiyi su altında bıraktılar

Hortum çekip musluğu açmışlar

İçlerinin göl haline geldiğini fark eden cemaat, dışardan içeriye hortum çekildiğini ve musluğun açılarak caminin su altında bırakıldığını gördü.

Manzara karşısında şok olan cemaat, kasıtlı olarak caminin su altında bırakıldığını belirterek tepki gösterdi. Olay yerine giden güvenlik güçleri, camiyi su altında bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Camideki halıları toplayan cemaat, namazlarını geçici olarak başka yerde kılmaya başladı.

Hortum çekip camiyi su altında bıraktılar

Hortum çekip camiyi su altında bıraktılar

Hortum çekip camiyi su altında bıraktılar

Hortum çekip camiyi su altında bıraktılar

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