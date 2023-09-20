Hrant Dink davasında flaş gelişme. Tutuklu tek sanık tahliye edildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in Şişli'de 19 Ocak 2007'de katledilmesinin üzerinden 16 yıl geçerken, cinayete ilişkin 11 sanık hakkında yeni bir dava açıldı. İlk duruşması 14 Haziran 2023 günü görülen yeni davanın ikinci duruşması Çağlayan'da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü.
DAVADAKİ TEK TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ
Dink'in öldürülmesine ilişkin eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ile azmettirici Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in arasında bulunduğu 11 sanığın, "Anayasayı ihlal", "FETÖ adına suç işleme" ve "İhmali davranışla kasten öldürme" suçlarından yargılandığı davada, dönemin Trabzon Terörle Mücadele (TEM) Şubesi'nde komiser yardımcısı olan Adem Sağlam'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
Mahkeme 6 Aralık saat 10.00'a ertelendi.