HSBC faiz indiriminin ne zaman yapılacağını açıkladı. Kesin tarih verdi

HSBC, REER modeli küresel kurlar için adil değer hesapladığı raporunda Türk lirasına yönelik değerlendirmede bulundu.

Banka yayınladığı rapor kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk faiz indirimini yapacağı tarihi açıkladı.

Banka, TCMB’nin faiz indirimini 2025 yılının ilk çeyreğinde yapacağını tahmin etti.

HSBC, 2024 sonunda faizin yüzde 50 olacağını öngördü.

Banka, 2025’in ilk çeyrekte faizin yüzde 45 olacağını tahmin ederken, ikinci çeyrekte ise yüzde 40 olmasını bekliyor.

FAİZLERDE DEĞİŞİKLİK MESAJI GÖRMEDİLER

HSBC raporunda, Türk Lirası’nın olumlu bir gidişat sergilediğini belirtti. Merkez Bankası’nın şahin duruşundan sapmadığı ifade ederken, bankanın iletişimi ve eylemlerinin yılın geri kalanında politika yaklaşımında bir değişikliğe işaret etmediği açıkladı.

SENE SONU DOLAR VE EURO TAHMİNİ

“Bu nedenle, reel bir döviz değerlenmesinin USD-TRY'de daha yüksek bir hareket gerektireceğinin bilincinde olmamıza rağmen, orta vadede TL için yapıcı olmaya devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulunan banka dolar/TL kuru için yıl sonu tahminini şu anki seviyeden 3 lira daha yükselterek 36 lira olarak açıkladı. Euro/TL kuru içinse 37,8 lira tahmininde bulundu.

DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

Dolar/TL kuru güne karışık seyirde başladı. 33,44 seviyesinden güne başlayan dolar kuru, saat 10.18’de 33,56 seviyesinde yukarı yönlü sert bir hareketlilik sergiliyor.

Euro/TL ise yeni güne yatay bir seyirde başladıktan sonra, gün içinde sert yükselişler sergileyerek, 36,75 seviyesinde bulunuyor.