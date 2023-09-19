HSBC, Merkez Bankası faiz tahminini güncelledi

HSBC, Türkiye'ye ilişkin raporunda, yıl sonu politika faizi tahminini güncelledi. HSBC CEEMEA Ekonomisti Melis Metiner'in hazırladığı raporda, bankanın beklentisi yüzde 30'dan yüzde 32,5 seviyesine çıkarıldı.

Raporda Türkiye'nin yakın vadeli görünümünün son 4 ayda önemli ölçüde iyileştiği, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndaki (TCMB) yeni ekibin para ve makro ihtiyati politikaları sıkılaştırdığı ve daha önce uygulamaya konulan bazı düzenleyici tedbirleri gevşetmeye başladığı belirtildi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre vergi artışlarına dikkat çekilen raporda, bütçenin temmuz ve ağustos ayında fazla verdiği aktarıldı.

Yeni ekonomi yönetimiyle politika yapımının daha rasyonel, şeffaf ve kurallı hale geleceği savunulurken, risklerin de devam ettiği kaydedildi. Banka raporunda, Türkiye'deki enflasyon, döviz kaldıracı, döviz arzı ve Merkez Bankası rezervleri gibi dengesizliklerin büyük olduğu hatırlatıldı.

Bu yıl için yapılan yüzde 4,4'lük büyüme tahmini korunurken, 2024 GSYH büyüme tahmini ise yüzde 4,1'den yüzde 3'e düşürüldü.

YEREL SEÇİMLERE İŞARET EDİLDİ

2023'de bütçe açığının da sınırlı olmasının beklendiği ifade edilirken, gelecek yıl yerel seçimlerle birlikte resmi harcama tahminlerinin aşılabileceği belirtildi.