HSK üye seçimi için TBMM’de alt komisyon kuruldu

Kaynak: AA
HSK üye seçimi için TBMM’de alt komisyon kuruldu

TBMM Karma Komisyonu, HSK üye seçimi için alt komisyon kurdu. 101 aday adayı incelenecek, 5 üye için 15 aday 6 Mayıs’ta belirlenecek. Çalışmalar 29 Nisan’da tamamlanacak.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimi için alt komisyon kurdu. Toplantı, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt’ın başkanlığında gerçekleşti.

Yusuf Beyazıt, TBMM tarafından HSK’ye 5 üye seçileceğini açıkladı. Bu üyelerden üçü Yargıtay, biri Danıştay, biri ise yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri veya avukatlar arasından seçilecek. Beyazıt, 15 adayın Karma Komisyon tarafından belirleneceğini, TBMM Başkanlığı’nın 16 Nisan’da aday adaylarının evraklarını komisyona ilettiğini belirtti.

hsk-uye-secimi-icin-tbmmde-alt-komisyon-kuruldu-yenicag-2.jpg

Beyazıt, başvuru süreci hakkında şu bilgileri verdi: “HSK üyeliği için 48 Yargıtay, 6 Danıştay, 8 yükseköğretim üyesi ve 39 avukat olmak üzere toplam 101 aday adayı başvurdu. Başvuru evrakları Karma Komisyon’da. Başvuru sayısının fazla olması ve geçmiş uygulamalar nedeniyle alt komisyon kurulması uygun bulundu. Alt komisyon, adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığını inceleyecek.”

Görüşmeler sonrası AK Parti’nin önergesiyle 5 kişilik alt komisyon kuruldu. Komisyona AK Parti’den Orhan Kırcalı (Samsun) ve Murat Alparslan (Ankara), CHP’den Süleyman Bülbül (Aydın), DEM Parti’den Mehmet Rüştü Tiryaki (Batman) ve MHP’den Halil Öztürk (Kırıkkale) seçildi.

HSK kararı Resmi Gazete’de yayımlandıHSK kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

hsk-uye-secimi-icin-tbmmde-alt-komisyon-kuruldu-yenicag-1.jpg

Alt komisyon, adayların başvuru şartlarını inceleyecek ve seçim evrakını hazırlayacak. Çalışmalarını 29 Nisan Salı günü saat 12.00’ye kadar tamamlayarak raporunu Karma Komisyon Başkanlığı’na sunacak. Karma Komisyon, 6 Mayıs Salı günü toplanarak TBMM Genel Kurulu’nda seçilecek 5 üyenin 3 katı adayı belirleyecek.

hsk-uye-secimi-icin-tbmmde-alt-komisyon-kuruldu-yenicag-3.jpg

HSK kararı Resmi Gazete’de yayımlandıHSK kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Son Haberler
Hindistan’da turistlere silahlı saldırı
Hindistan’da turistlere silahlı saldırı
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçeli Livakovic'e eleştiri
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçeli Livakovic'e eleştiri
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
Van’da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Van’da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Trabzonspor - Göztepe maçı çocuklara ücretsiz
Trabzonspor - Göztepe maçı çocuklara ücretsiz