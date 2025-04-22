HSK üye seçimi için TBMM’de alt komisyon kuruldu

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimi için alt komisyon kurdu. Toplantı, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt’ın başkanlığında gerçekleşti.

Yusuf Beyazıt, TBMM tarafından HSK’ye 5 üye seçileceğini açıkladı. Bu üyelerden üçü Yargıtay, biri Danıştay, biri ise yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri veya avukatlar arasından seçilecek. Beyazıt, 15 adayın Karma Komisyon tarafından belirleneceğini, TBMM Başkanlığı’nın 16 Nisan’da aday adaylarının evraklarını komisyona ilettiğini belirtti.

Beyazıt, başvuru süreci hakkında şu bilgileri verdi: “HSK üyeliği için 48 Yargıtay, 6 Danıştay, 8 yükseköğretim üyesi ve 39 avukat olmak üzere toplam 101 aday adayı başvurdu. Başvuru evrakları Karma Komisyon’da. Başvuru sayısının fazla olması ve geçmiş uygulamalar nedeniyle alt komisyon kurulması uygun bulundu. Alt komisyon, adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığını inceleyecek.”

Görüşmeler sonrası AK Parti’nin önergesiyle 5 kişilik alt komisyon kuruldu. Komisyona AK Parti’den Orhan Kırcalı (Samsun) ve Murat Alparslan (Ankara), CHP’den Süleyman Bülbül (Aydın), DEM Parti’den Mehmet Rüştü Tiryaki (Batman) ve MHP’den Halil Öztürk (Kırıkkale) seçildi.

HSK kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Alt komisyon, adayların başvuru şartlarını inceleyecek ve seçim evrakını hazırlayacak. Çalışmalarını 29 Nisan Salı günü saat 12.00’ye kadar tamamlayarak raporunu Karma Komisyon Başkanlığı’na sunacak. Karma Komisyon, 6 Mayıs Salı günü toplanarak TBMM Genel Kurulu’nda seçilecek 5 üyenin 3 katı adayı belirleyecek.

HSK kararı Resmi Gazete’de yayımlandı