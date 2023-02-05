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Huawei'nin katlanabilen telefonu Mate X3'ün görüntüleri sızdı. İşte belli olan teknik özellikleri

Huawei'nin yeni cihazının render görüntüleri internet ortamına sızdı. Cihaza dair bazı teknik özellikler de belli oldu.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 08:32
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Huawei Mate X3'ün görüntüleri sızdı

Huawei'nin katlanabilen telefonu Mate X3'ün görüntüleri sızdı. İşte belli olan teknik özellikleri
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Geçtiğimiz günlerde Huawei'nin yeni piyasaya sürmeye hazırlandığı Mate X3 adlı cihazının teknik özelikleri sızdırılmıştı. Bu kez de cihazın render görüntüleri sızdı.

ShiftDelete.net'te yer alan iddiaya göre; Huawei, Mate X3’ü P60 modelinden önce piyasaya sürecek. Mate X3, amiral gemisi katlanabilir telefon modelleri arasında yerini alacak.

Huawei’nin Mate X3 modelinde kullanıcılara uydu iletişimi imkanı sunacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Mate X3 kullanıcıları, doğrudan uydu ağı aracılığı ile kısa mesaj gönderebilecek.

Uydu iletişim özelliğinin ise birkaç güncelleme sonunda sesli mesaj gönderme/alma işlemlerini de destekleyeceği iddia edildi. 

Yeni modelin dış ekranı 6.52 inç, iç ekranı ise 8.01 inç boyuta sahip olacak. Yüzde 85.9 ekran gövde oranı sunan dış ekranın 1860×2480 piksel çözünürlüğe sahip olacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

12 GB RAM ile tanıtılacağı belirtilen model, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Cihazın 67W hızlı şarj teknolojisine sahip 4.520 mAh batarya ile geleceği tahmin ediliyor.

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