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Huawei P60 Pro'nun tasarımı sızdı. İşte render görüntüleri

Huawei'nin mart ayının sonuna doğru tanıtmayı planladığı akıllı telefonu P60 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 11:34
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Huawei P60 Pro'nun tasarımı sızdı

Huawei P60 Pro'nun tasarımı sızdı. İşte render görüntüleri
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Huawei, P60 serisini ve katlanabilir Mate X3 modeline dair tasarım bilgileri ortaya çıktı.

Akıllı telefonun 23 Mart tarihinde Çin’de tanıtılması beklenirken ortaya çıkan çizimler sosyal medyada paylaşılan telefon kılıflarıyla benzerlik gösteriyor. Huawei P60 Pro’nun en dikkat çekici özelliklerinden biri, ekranda hap şeklinde geniş bir kamera modülüne yer vermesi oldu.

iPhone 14 Pro‘ya benzeyen bu modül, derinlik sensörüne ve selfie kamerasına sahip olabilir. Ayrıca ekrandaki deliğin, HarmonyOS 3.1 destekli bildirimler için de kullanılabileceği düşünülüyor. iPhone’un Dynamic Island’ına benzer şekilde etkileşimli hareketin bir parçası olabilir.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Çizim ayrıca, ekranın sağ ve sol bölümlerinin kavisli olacağını gösteriyor. Bugüne kadar sızdırılan bilgilere göre P60 Pro 6,6 inç 2K çözünürlük OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca LPDDR5X+UFS4.0 bellek kombinasyonu ile Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden gücünü alacak.

P60 Pro’nun üçlü kamera kurulumuna yer vereceği düşünülüyr. Buna birincil 50 Megapiksel Sony IMX888 sensörü ve 50 Megapiksel Sony IMX858 ultra geniş açılı sensör ve 3,5x optik yakınlaştırmalı 64 Megapiksel üçüncü bir telefoto sensör dahil olacak.

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