Huawei Qingyun L540: Çin’in yerli yarı iletken reformunun simgesi

Çin'in devlet sektörüne yönelik yerli yarı iletken kullanımını artırma talebi, Huawei'nin Qingyun L540 dizüstü bilgisayarında somut bir şekilde gözlemleniyor. "Güvenli ve güvenilir" olarak tanımlanan bu cihaz, yabancı bileşen ve yazılımların mümkün olduğunca çıkarıldığı, kendi tasarımı olan bir işlemci ve yerli bir işletim sistemi ile donatılmış durumda. Bu bilgisayar, ülke genelindeki hükümetler ve devlet grupları tarafından hızla kapışılmakta ve Çin’in “IT uygulama inovasyonu” olarak bilinen Xinchuang yerelleştirme kampanyasının imza modeli haline gelmiştir.

YARI İLETKEN ÜRETİMİNDE YERLİ HEDEFLER

Çinli yetkililer, uzun yıllardır yerli bir teknoloji tedarik zinciri oluşturma hayalini taşımaktaydılar, özellikle yarı iletken gibi temel bileşenlerde. Ancak ilerleme yavaştı. Washington'un yüksek teknoloji ürünleri üzerindeki kısıtlamaları, Pekin’i çabalarını iki katına çıkarmaya teşvik etti. Bu yaz, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, üst düzey bilim insanlarına ve politika yapıcılara yarı iletkenler, makine aletleri ve temel yazılımlara yönelik Ar-Ge çabalarını artırmaları çağrısında bulundu. Xi, “Bu bileşenler, bağımsız, güvenli ve kontrol edilebilir tedarik zincirleri için teknolojik omurgayı sağlar” dedi.

Geçtiğimiz yıl, devlet alıcılarına Amerikan işlemcileriyle çalışan bilgisayarların kullanımını azaltmaları talimatı verilmişti. Mart ayında uygulamaya konulan bu yönerge sonrası, merkezi kuruluşlar, geçen yıl yalnızca Intel ve AMD işlemcili dizüstü bilgisayarlar alırken, şimdi Huawei, Shanghai Zhaoxin ve Phytium gibi yerli firmaların yonga setleriyle donatılmış cihazların üçte birini satın alıyor.

YERLİ YONGA İHTİYACI ARTIYOR

Devlet destekli China Telecom, ağları için 150.000 sunucu talebinde bulundu ve bu siparişin üçte ikisi yerli işlemcilerle donatılmış sunuculara ayrıldı. Ayrıca, büyük Avrupa otomobil üreticileri, yerli yarı iletken kullanımını artırmaları için yönlendiriliyor. Bazı firmalar, gelecek yıl toplam yonga taleplerinin yüzde 25'inin yerli ürünlerden oluşması hedefiyle çalışıyor.

Bu gelişmeler, yerli yarı iletken kullanımının sadece hükümet binalarında değil, daha geniş bir ürün yelpazesinde de artmasını sağlamakta. Çin, yerli yarı iletkenlerin benimsenmesini teşvik ederken, bu süreçte yerli inovasyon için alan yaratma amacını gütmektedir.